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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada örgüt üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

IHAAW091545-ASA/13-04-2018 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada örgüt üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı. 13.04.2018 09:15:45 TSI NNNN

IHAAW091545-ASA/13-04-2018

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada örgüt üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.

13.04.2018 09:15:45 TSI
NNNN

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