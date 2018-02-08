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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Balyoz planı davasında kumpas iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4’ü yakalanırken 1 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğ

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 10:08 | Son Güncelleme

IHAAW100215-ASA/08-02-2018 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Balyoz planı davasında kumpas iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 08.02.2018 10:02:15 TSI NNNN

IHAAW100215-ASA/08-02-2018

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Balyoz planı davasında kumpas iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4’ü yakalanırken 1 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

08.02.2018 10:02:15 TSI
NNNN

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