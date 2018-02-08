İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Balyoz planı davasında kumpas iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4’ü yakalanırken 1 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğ

IHAAW100215-ASA/08-02-2018
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Balyoz planı davasında kumpas iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4’ü yakalanırken 1 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
08.02.2018 10:02:15 TSI
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