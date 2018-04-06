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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin hakim savcı aday adaylarına yönelik örgüt evleri soruşturmasında, 25’i abi-imamları, 13’ü avukat olmak üzere 38 şüpheli hakkında 18 ilde operasyon talimatı verildi .

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

IHAAW094606-ASA/06-04-2018 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin hakim savcı aday adaylarına yönelik örgüt evleri soruşturmasında, 25’i abi-imamları, 13’ü avukat olmak üzere 38 şüpheli hakkında 18 ilde operasyon talimatı verildi . 06.04.2018 09:46:06 TSI NNNN

IHAAW094606-ASA/06-04-2018

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin hakim savcı aday adaylarına yönelik örgüt evleri soruşturmasında, 25’i abi-imamları, 13’ü avukat olmak üzere 38 şüpheli hakkında 18 ilde operasyon talimatı verildi .

06.04.2018 09:46:06 TSI
NNNN

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