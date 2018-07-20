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İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 17:20 | Son Güncelleme

İstanbul Esenler'de 18 yaşındaki genç kız, alışveriş için evden çıktığı sırada sokak ortasında tacize uğradı. Yaşadığı şok nedeniyle donup kalan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. 19 yaşındaki şüpheli ise kısa sürede yakalandı.

Esenler'de alışveriş yapmak için evden çıkan üniversite öğrencisi B. Ç. (18) kaldırımda yürüdüğü sırada yanından geçen bir kişinin tacizine uğradı. Kameraya yansıyan saldırgan yakalandı.

"YOLDA YÜRÜRKEN YANLIŞLIKLA ELİM DEĞDİ"

Olay geçtiğimiz salı günü 14.30 civarında Esenler Kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden çıkan tıp fakültesi öğrencisi B. Ç. kaldırımda yürüdüğü sırada yanından geçen bir kişinin tacizine uğradı. Tacize uğrayan genç kızın bağırması üzerine saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde, "Yolda yürürken yanlışlıkla elim değdi. Bağırınca da korkup kaçtım" dedi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 19 yaşındaki şüpheli E.B. adliyeye sevkedildi. Emniyet müdürlüğünden çıkarılan şüpheli, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

DONDUĞUM İÇİN PEŞİNDEN KOŞAMADIM

Olayı anlatan B.Ç., "O gün evden çıkmıştım, öğlen saatleriydi saat iki gibi marketin önünden geçerken fiziksel tacizde bulundu. Ben hemen bağırdım 'Ne yaptığını zannediyorsun? Ne yapıyorsun? Terbiyesiz diye. Fakat işte donduğum için peşinden koşamadım o da hemen ara sokaklara girdi zaten. Daha sonra insanlar toplandılar, anlattığımda birkaç kişi peşinden gittiler. Fakat ara sokaklarda kaybolmuştu. Sonra polisi aradık, haber verdik durumu" dedi.

O GÜN YAPTIĞIM TEK ŞEY O TACİZCİYLE AYNI SOKAĞI SEÇMİŞ OLMAM

B.Ç. "Ben o gün kız başıma tenha sokaklarda gezmiyordum. Ya da kadına yapılan sözde suçlamalardan hepsinden muaftım. Benim o gün yaptığım tek şey o tacizciyle aynı sokağı seçmiş olmamdı. Ve yarın bir gün başkaları da onunla aynı sokağı, aynı caddeyi seçti diye bu durumu yaşamaması için şikayet ettim. İnşallah gerekli cezayı alır" şeklinde konuştu.

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