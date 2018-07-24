İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

Aksiyon filmlerine konu olacak olay 20 Temmuz’da Şişli’de yaşandı. İddialara göre, 28 yaşındaki Ersin Y. reklamcılık işiyle uğraşıyordu. Ersin Y.’nin bir şirketten 500 bin lira alacağı olduğunu öğrenen Osman Ö, Özkan G. ve Yasin A. isimli arkadaşları gasp planı hazırladı. Plan çerçevesinde 3 şüpheli Ersin Y.’yi gasp etmesi için bir kişiyi kiraladı.

MOTOSİKLETLİ GASPÇI ÖNLERİNİ KESTİ

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre, olaydan haberi olmayan Ersin Y. 20 Temmuz günü Yasin A. ile 500 bin lirayı tahsil etmek için Halide Edip Adıvar Mahallesi’ndeki bir bankaya geldi. Bankadan paraları çeken ikili araçla seyir halindeyken motorsikletli bir gaspçı tarafından önleri kesildi. Motosikletten inen silahlı gaspçı Yavanova’yı göğsünden yaralarken, araçta bulunan Yasin A.’yı da başından vurduktan sonra paraları alarak kaçtı.

HASTANEDE İFADELERİ ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürürken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hastanede ekipler, hastanede yaralıların ifadesine başvurdu.