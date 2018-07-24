İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

Aksiyon filmlerine konu olacak olay 20 Temmuz’da Şişli’de yaşandı. İddialara göre, 28 yaşındaki Ersin Y. reklamcılık işiyle uğraşıyordu. Ersin Y.’nin bir şirketten 500 bin lira alacağı olduğunu öğrenen Osman Ö, Özkan G. ve Yasin A. isimli arkadaşları gasp planı hazırladı. Plan çerçevesinde 3 şüpheli Ersin Y.’yi gasp etmesi için bir kişiyi kiraladı.
Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre, olaydan haberi olmayan Ersin Y. 20 Temmuz günü Yasin A. ile 500 bin lirayı tahsil etmek için Halide Edip Adıvar Mahallesi’ndeki bir bankaya geldi. Bankadan paraları çeken ikili araçla seyir halindeyken motorsikletli bir gaspçı tarafından önleri kesildi. Motosikletten inen silahlı gaspçı Yavanova’yı göğsünden yaralarken, araçta bulunan Yasin A.’yı da başından vurduktan sonra paraları alarak kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürürken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hastanede ekipler, hastanede yaralıların ifadesine başvurdu.
İfade alma işlemleri devam ederken, polis ekipleri hastaneye gelen Ersin Y.nin arkadaşı olan Osman Ö.’nün şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine gözaltına aldı. Polis, sorguya aldığı Osman Ö.’nün çelişkili ifade vermesi üzerine cep telefonunu incelemeye aldı.
Yapılan incelemeler sonucu Osman Ö.’nün olay anı ve sonrasında sık sık görüşme yaptığı Özkan Ö.’yü de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette çapraz sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda Osman Ö, Özkan G. ve Yasin A. isimli 3 şüpheli arkadaşları Ersin Y.’yi gasp etmeleri için bir kişi tuttukları ancak gaspçının kendilerini tutanları da aldattığı belirlendi.
Yapılan incelemeler sonucu arkadaşlarını gasp ettirdiği belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edilirken, gaspçı ise aranıyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz
CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık
Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler
'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum