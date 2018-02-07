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İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 16:05 | Son Güncelleme

Şişli'de bir kadın sokak ortasında eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Çekmeköy'de ise Bediha Bal isimli kadın çalıştığı pizzacıda kocası tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Olay Şişli 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi, Eser sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Leyla Karal ile sokak üzerinde karşılaşan eşi Ali Karal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Karal yanındaki bıçakla eşine saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Leyla Karaldan ise geriye aldığı iki poşet portakal kaldı.

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POLİSE TESLİM OLDU

Eşini öldüren Ali Karal ise olayın ardından emniyete giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇALIŞTIĞI PİZZACIDA KOCASI AV TÜFEĞİYLE VURDU

Çekmeköy'de Bediha Bal isimli kadın çalıştığı pizzacıda kocası tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken koca polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bu kadınlar neden kendine şiddet potansiyeli yüksek kocalar bulur. Yada kocasını bu kadar kızdırıcak ne yaptı ki
BU SEFER ERKEĞE ŞİDDET VAR
Kadınları niye vurmuşlar acaba
Bütün suç yasalarda 15 yıl önce böyle bişey varmiydi kadında saygı kalmadı
zina arttikca cinayetlerde ayni orantida artiyor varmi acaba bi kesisme noktasi
Dumandan rahatsız oluyorsan ateş yakmayacaksın. Kimse kimseyi sebepsiz yere öldürmez. Olayların çoğu namus meselesi. Namussuzluk yapanın yasalarımıza göre nasıl bir cezası vardır bilen var mı .. İnsanımevcut yasalar insanı cinayet işlemesine sebep oluyor demek ..
Vurmak öldürmek canice. Lakin olay bu noktaya nasıl geliyor tek suç erkekte görüldüğü sürece de maalesef çözülmüyor bitmiyor bunlar. Kadın erkeğinin sözüne mutlaka değer vermeli. Erkek kızıyorsa o da misilleme yapmamalı. Erkek bir hata yaptı diye ağır tripler yapıp laflar sokmamalı. İşin temelinde genel olarak maddi sıkıntılar ve işsizlik var. Toplumsal temel sorunumuz bu işte.
SÖYLENECEK SÖZ YOK....EĞİTİM..EĞİTİM..EĞİTİM..NEDEN AVRUPADA KİMSE EŞİNİ ÖLDÜRMEZ....
bazen ınsanı cıldırtıyor kadınlar ama onlarsız hayat dusunemıyorum kadınlar bızım herseyımız
Allahın belası bi işe yaramaz pislik herifler.Gücünüz ancak kadınlara yeter.
size erkek diyenin ben ...
kadınlara dokunmayın onlar olmasa biz olmazdık yapmayın yeter
adalet sarayları ünlüler ile meşgul :(((
bir insani öldürmek icin herhangi bir neden olamaz kim olursa olsun anlasamadiysan yolunu ayirirsin olur biter ama kadinlari öldürmeklen erkek olunmuyor erkeklik kadina saygi duyup anlasmiorsan yolunu ayirmaktir .....
Acaba neden kadınların evliliklerini bitirme oranı bu kadar arttı? Bu erkek eşlere ne oluyor? Kadınlar (kapalı-açık) iş dünyasına atılıp, artık maddi özgürlüğü de olunca kocalara minneti, tahammülü mü azaldı? Eskiden kocalar eve ekmek getiren tabirli idi, para ile tehdit ediyordu, o da kalmayınca!
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