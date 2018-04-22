İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

Galata Köprüsü’nün sol tarafında denizin içindeki nostaljik teknelerde hizmete veren balık-ekmekçilere akın akın müşteri geldi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığına göre, kentin ve Türkiye’nin dört bir yanından gelenlere yabancı turistler de eklenince son dönemin en yoğun müşteri kalabalığı yaşandı.
Kalabalıkların özellikle alt geçitten karşıya geçmesindeki artış izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi.
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