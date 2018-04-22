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İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 23:47 | Son Güncelleme

İstanbullular’ın Eminönü’nde balık-ekmek yemeye akın etmesi izdihama yol açtı. Kalabalıkların özellikle alt geçitten karşıya geçmesindeki artış izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi.

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

Galata Köprüsü’nün sol tarafında denizin içindeki nostaljik teknelerde hizmete veren balık-ekmekçilere akın akın müşteri geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığına göre, kentin ve Türkiye’nin dört bir yanından gelenlere yabancı turistler de eklenince son dönemin en yoğun müşteri kalabalığı yaşandı.

Kalabalıkların özellikle alt geçitten karşıya geçmesindeki artış izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Eminönü izdiham balık ekmek

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