HABER

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 11:00 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy'de yokuş aşağıya kayan iş makinesi araca çarptıktan sonra çöp konteyneri ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada şans eseri caddede kimsenin olamaması faciayı önledi.

İstanbul için sürpriz aday! İstanbul için sürpriz aday!
Karısına zehirli kahveyle öldürmeye çalıştı!Karısına zehirli kahveyle öldürmeye çalıştı!
Büyük sağlık operasyonu!Büyük sağlık operasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Çekmeköy iş makinesi trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Paletli makinanın asfaltta ne işi var he gerçi üstünde büyükşehir yazıyor kimse durdurup soramaz bu yasalar esnaflara uygulanır sadece
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.