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İstanbul'da 'çakar' rezaleti! Bakanlığı takan yok!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 14:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından geçiş üstünlükleri iptal edilen çakarlı araçlar İstanbul'da at koşturuyor. Emniyet şeridinde çakarlı araç konvoyu oluşuyor. Sürücüler, çakarlı araçların kendilerini sıkıştırmasından şikayetçi.

Bağcılar'dan itibaren TEM, Basın Ekspres, O-3 ve O-6 bağlantı yollarının Atatürk Havalimanı istikametinde özellikle akşam saatlerinde çakarlı araç yoğunluğu göze çarpıyor. Neredeyse tüm şeritler görev dışı kullanılan çakarlı araçların işgali altında.

EMNİYET ŞERİDİ MAVİ-KIRMIZI

DHA'nın haberine göre Mahmutbey gişelerinin neden olduğu trafik yoğunluğunda çakarlı araçlar, diğer araç sürücülerinin kabusu haline gelmiş durumda. Birçok sürücü, çakarlı araçlar tarafından sıkıştırıldıklarını belirterek şikayetçi. Çakarları yakıp siren çalan araçlar bu güzergahta emniyet şeridini de ihlal ediyor. Emniyet şeridinde adeta çakarlı araç konvoyu oluşuyor. Bu yüzden çoğu zaman ambulanslar dahi emniyet şeridinde ilerleyemez hale geliyor.

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EKİPLER ÇAKAR DENETİMİ YAPTI

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu bölgede zaman zaman çakar denetimi yapıyor. Ekipler, meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğine bakıyor. Yapılan denetimlerde çakarı usulsüz taktıran sivil araçlara da rastlanıyor.

SÜRÜCÜ İNKAR ETTİ; AMA POLİS BULDU

Kameraya yansıyan denetimde bir minibüsün sürücüsü, polisleri görünce çakarları kapattı. Bunu farkeden trafik ekipleri aracı durdurdu. Sürücü, aracında çakar sistemi olmadığını söyledi. Fakat polisler, minibüsün panjur kısmındaki çakar lambalarını tespit etti. Sürücüye usulsüz çakar lambası ve siren takmaktan ceza yazıldı.

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GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçtiğimiz yıl ekim ayında önemli bir düzenleme getirmişti. Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.

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İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlar istanbul

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
denetim yok ceza yok çakarı tak devam
içinde polis yada kamu görevlisi olan her araç, her an emniyet şeridini kullanma hakkına sahiptir diye bir yasa mı var ? bu ülkede kural bu, her nedense ?
@mk1197 az önce Kavacıktan geçtim.Bir Polis abimiz durdurmuş kontrol ediyordu çakarlı siyah bi Audi yi
Allahtan polisimiz çok uyanık gözden kaçırmıyorlar. Tabi emir neyse ona göre hareket ettikleri için pek bir şey gelmiyor ellerinden.
BİRTEK ONLARIN İŞLERİ VARMIŞ GİBİ DARANIRYORLAR. DİĞERLERİ GEZMEYE GİDİYOR SANKİ . EMNİYET GİRMESE KİMSE GİREMEZ ....
Çakarlı araç sürücüleri komplexli erkek sürücüler . çakarlı olunca kendilerini vali zannediyorlar . eğleniyor manyaklar . erkek sürücülerdeki bakın karakter saçmalamalı sürücüler
sefat peker in konvoyunda araçlar devlet erkanı escort gibi ne alaka kardeşim ?
Araçlar belli olmasın diye korkudan sivilleştirildi ama çakar takılıp yol isteniyor. Şu üstünlük havanızdan vazgeçin siz ödenen vergilerle halka hizmet için varsınız halktan üstün değilsiniz. Çakarlı bütün araçlar mutlaka bir görev yapıyorlardır ama hepside halkın kullandığı trafik düzenini bozacak kadar değil. Personel taşıyan bile çakar ışık yakıp üstünlük elde ediyor, vatandaşı taşıyan aynı araç trafiği beklemek zorunda. Bazı ülkelerde Başkakana bisiklet verip kurallara uyması söyleniyor. Vatandaş için çalışanların vatandaştan hiçbir üstünlüğü olmamalı
bıktık artık bu rezillikten
DEVLET İYİCE TOPU DİKTİ. KİMSENİN TAKTIĞI YOK .
çakarı kafasına monte edip trafiğe göndereceksin ceza olarak.
verin ağır cezalar bak bakalım kimse burnunu dahi sokabiliyor mu
cakarlılar kendılerını aslan sanıyorlar hem sıkıştırıyorlar hemde fırca atıp kabadayılık yapıyorlar bızım ergılerımızle maaş alıyrsunuz halkı korumak için varsınız halka fırca atmak için sırf bu yuzden akp duşmesını ıstıyorum oy verdıgım için cok pişmanım adamın yanında eşi var bıle demeden bıde bozuk calıyor bagırıyorlar allah buyuk...
@beetle1981 senin “vergim !!” Dediğin şey memur başına 0,37 kuruş ben sana 1 lira vereyim Allah aşkına sus.. Hatalı olanı eleştir ama 0,37 kuruş verip memuru satın aldım havasına girme..
Emniyet şerinde böyle kaz sürüleri sanki sıcak bölgelere göçüyorlar . istisnasız o şeritte gidenler manyak geri zekalılar dır
Geri kalmış ülkenin geri zekalıları kendilerine bu yolla öncelik sağlıyorlar.
Nöbette olmayan Polis,savcı,hakim,brokrak,emekli,çalışan çalışmayan ne kadar devlet görevlisi var ise arabalarında ÇAKAR lamba var,denetleyen varmı ? Ben söyleyim Devlete ait araç ile Pikniğe gelenler,plaja gelenler,düğüne gelen var nerden dem vuruyoırsunuz
masal anlatın şeridi işgal etmeyi bırakın birde üstüne megafonla pis pis bağırarak yol isteyip bizi sıkıştırıyor bu çakarlı araçlar sanki biz başka ülke vatandaşıyız örnek 5071 kenarı çekil çekilllllll
bişey olmaz burası türkiye
Oho ambulansın çakarları sirenleri açıpta doktorları maça yetiştirdiğini yada acele lahmacun servisi götürdüğü çoktur buda birşey mi 15 temmuz köprüsünü kullanıpta....
Ülke resmen çiftliğe döndü,yasa çıkıyor ama boşa denetleyen yok ki.Her şey göz boyamadan ibaret.İstanbul da yaşıyorum bu çakarlı araçların % 90'nının sahte olduğunu ben anlayabiliyorum da devletin Polisimi anlayamıyor?
Belediye personelinin kullandığı araçlarda polisinkinden daha iyi çakar sistemleri var. Bir de polis gibi davranıp vatandaşa zulüm ediyorlar. Ayrıca polis godaman bir araçtan çakar sökmeye kalksa sahibi kırk kişiyi araya sokuyor. Bakanlık iyi niyetle emir vermiş ama uygulamada eksikler var. Kimse zengin diye vatandaştan üstünmüş gibi davranmayacak.
ohhaaa kamyonlar bile çakar takmış :)
Şu hayat bilgisi ne ağır dersmiş hocam. Düşündüm, kararlıyım; Ben adam olamıcam! Feridun Düzağaç
Öncelikle resmi araçlara bi kural konmalı msl elinde görev emri varsa girmeli yoksa cezasını kullanan ödemeli bak nasıl düzene giriyo ama her araç ta çakar nerdeyse bi ayrıcalık adam arkadan geliyo araca bakıyosun sivil yanından gecip gidiyo e normal vatandaşın suçu ne ya çaydırana dek adam gibi uygulama olarak yada böle devam edecek
çakar olunca kendini mit felan sanıyolar heralde hahhaha
ÇAKARINADA ÇAKMAZINADA YAZIKLAR OLSUN İNSAN DENEN VARLIKTA İNSANLIK KALMADIYSA NE YAPABİLİRSİNİZ Kİ ÖNCE İNSAN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ VERİLECEK SONRA TOPLUM İNSANCA YAŞAMAYI KENDİNE ŞİAR EDİNECEK AMA BİZİM ÜLKEMİZDE HE YAV MAALESEF
Çingeneye beylik vermişler, gitmiş babasını kesmiş misali bazı kendini bilmezler devlet kimliği ile milletin başına efe ve eziyet oluyor.
Bir de çakarı yakıp dibine dayanması yok mu!Ehliyeti alınsın olsun bitsin
Polis biliyor ama arkadaşına ceza mı yazsın dsizde ayıp yani ...
saltanat havası her hükümet kuruluşunu etkisi altına almış.bunun sonuçlarını seçimde görecekler inşallah...işinin hakkını veren yok..
sadist ruhlu insanlar, cezalar yetersiz, birde cogu zaten ya güvenlikci yada polis memuru bunlarin. Adam evine giderkende, cocugunu okula götürürkende, hanimiyla gezerkende is yerinin resmi aracini kullaniyor. Birde cakar lambayi aciyor, ooh deymeyin keyfine.
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