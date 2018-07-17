İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

Elinde bıçak bulunan şahıs çevredekileri tehdit ederek sokakta yürüdü. İki polis, U.'yu durdurmak istedi. Ancak M.B.U., polise de saldırdı. Bir polis bıçak darbesiyle yaralandı. Diğer polis silahını çekti. Olay yerine de çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Elinde bıçakla çevredekilere saldıran U.'yu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsa çevredekiler saldırarak vurdu. Araya giren polis ekipleri yaralı için ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavisi sürerken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Öte yandan saldırganın bıçakla yaraladığı polisin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DHA
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