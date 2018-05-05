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İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 10:35 | Son Güncelleme

Beykoz’da bir kişi, aracını park ettiği boş arazide kendisinden para isteyen değnekçinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı halde bir iş yerine sığınan araç sahibinin vatandaşların gözü önünde şehir eşkıyası tarafından defalarca bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Mayıs günü Beykoz Kavacık’ta meydana geldi. İddiaya göre, boş bir araziye kurduğu simit tezgahıyla bekleyen ve aracını park edenlerden haksız para alan Mehmet Ali isimli şahıs, bir kişinin aracını park ettiğini görünce tezgahını bırakıp aracın yanına gitti. Aracını park eden kişiden para isteyen değnekçi, red cevabı alında dehşet saçtı.

PARA VERMEK İSTEMEYEN ŞAHSI DEFALARCA BIÇAKLADI

Gözü dönmüş değnekçi, para vermek istemeyen Levent isimli şahsın arabasının camını kırarak tehdit etti. Gözü dönmüş değnekçi, önce yumruk ve tekmeyle saldırdı sonrasında eline aldığı bıçakla araç sahibini ayağından defalarca bıçakladı.

DÖVİZCİYE SIĞINDI, YİNE DE DEĞNEKÇİNİN KURTULAMADI

Ayağından defalarca bıçaklanarak kanlar içinde kalan Levent isimli şahıs, gözü dönmüş değnekçiden kurtulmak için bir dövizciye sığındı. Saldırgan, elindeki bıçakla birlikte yaralı şahsın peşinden gelerek darp etmeye devam etti. Şehrin ortasında dehşet saçan saldırgan, ‘Sen benim ekmeğimle nasıl oynarsın’ diye bağırarak dükkana geldi.

YÜZÜNE BIÇAKLA DEFALARCA VURDU

Şahsı dövizcide darp etmeye devam değnekçiyi, çevredeki vatandaşlar durdurmak istese de faydasız oldu. Uyarıları dikkate almayarak onlara doğru bıçakla giden gözü dönmüş değnekçi, vatandaşları bıçakla tehdit ederek uzaklaştırmaya çalıştı. Daha sonra tekrar dükkana gelen saldırgan, yerde kanlar içinde yatan şahsın eline basarak bıçakla boğazına doğru hamle yapması korku dolu anlara neden oldu. Şehir eşkıyası daha sonra yine bıçakla yüzüne vurarak adamın bulunduğu yerden ayrıldı.

BIÇAKLANAN ŞAHSIN EŞİ GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOKA UĞRADI

Eşini yerde kanlar içinde yattığını gören kadın, şehir magandasının darp etmesi üzerine şoka uğradı. Ne yapacağını bilemeyen kadın ağlayarak vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin sirenini duyan şehir eşkiyası kaçarak uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralı şahsa müdahale ederek kan akışını durdurmaya çalıştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan olayın ardından şahsın cezaevinden çıktığı öğrenilirken, polis şehir eşkıyasını yakalayabilmek için geniş çaplı araştırma başlattı. Bir kişinin resmen ölümden döndüğü dehşete düşüren olay dövizciye ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişi iş yerine sığınıyor ve yardım bekliyor. Ardından saldırgan bıçakla gelip bir daha vuruyor, bıçaklıyor, vatandaşları tehdit ederek şahsı darp etmeye devam ettiği görülüyor. Bir süre sonra ise kaçarak uzaklaştığı ve vatandaşlarında yaralı şahsa tampon yaptıkları görülüyor. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
20 kişi bir adama müdele edemiyor yazıklar olsun
bu o.evladı 2 gün sürmeden serbest kalır belki okadarda sürmez bu şekildeki insanları tecrit odalarında aç susuz ölene kadar bırakmak lazım bakalım bir daha bir o evladı çıkıpta böyle külhan beylik yapabiliyormu
o kadar erkek müsveddesi bir kişiyle baş edemedinizmi yazıklar olsun size.sinema izler gibi izliyonuz.adamın gözgöre göre ölmesini bekliyonuz.bu nasıl insanlık böyle.
ceza almaz
Istanbul'da yaşanır mı ¿
açık ve net söylüyorum bu adamın asılması gerekiyor . ama iddia ediyorum yaralan şahıs hastaneden çıkmadan önce bıçaklayan şahıs karakoldan çıkar. malum birsi birisini öldürmedikçe hapise girmiyor
Eşkiya TC yi rehin aldı can ve mal güvenliğimiz bile kalmadı ileri ampül adaleti
ceza alır mı mechul. hareketlere bak yazık ülkeme
insanlık ölmüş orada kaç kişi var ve kimse müdahale etmiyor adam elinde bıçak var ama bir okadarda boşluğu oluyor sırtı dönük kalıyor ordan iki kişi tutsa adam yerinden kımıldamıycak hiç bişi bilmiyorlarsa üstüne çullansalar adam bıçağı bırak kaçacak bıçağı eline alan kabadayıyım diye geziyor film izler gibi izledi herkes olayı yazık çok yazık
@msahin_z9 kanunlarımız kanun değil ondan. birisi arkadan yakalasa o yakalanmada adam yaralansa adamı içeri atarlar ama değnekçiyi içeri atmazlar. kanunumuz polis çağırın diyor siz müdahale yapamazsınız diyor.
ınsanlık olmus valla okadar adamsınız etkısız hale getıremedınızmı eskıyayı herkesta ızlıyo mudahale yok pes
sedat peker gerekeni yapar
Bu ülkede namuslu insanların bireysel silahlanmasının önü açılmalı, amerikada adamın evinin bahçesine gir bakalım izinsiz bak ne oluyor.
BU ARADA KAHRAMAN TÜRK POLİSİMİZDE 5 DAKİKA BOYUNCA PİYASADA YOK
hadi bunuda serbest bırakın nasılsa adaletin yolu belli sayenizde
erkeekkk eğer kıçınız yiyorsa masum vatandaşın karşısına elinize silah bıçak almadan çıkın...erkek...işte ülkenin içler acısı hali....
film gibi seyrediyor o kadar insan bi insanın engelleyemiyor diyelim polise niye haber vermiyor insanlar kafayı yedi
Lanet olsun sizlere bu ülke artık iflah olmaz keşke modern bir ülkeye kaçabilsem
allahını seven bunu idam etsin. lütfen bunu idam edin. yada gözlerini kör edip sokaklara salın.
film hoşuna gitmiş milletin .müdahale eden yok .yazık yazık insanlığımdan utandım
Bu pislik ve benzerleri her gün aramızda.Vatandaş sahipsiz,kolluk güçleri sadece sayın zatlar ve yakınlarını korumakla görevlendirilmişler.
merak ediyorum bu eşkiya ne kadar ceza alacak bireysel silahlan maya hayır diyoruzda bunlarda bizi kim koruyacak
Pislikler bu nasıl bir saçmalıktır ya park yüzünden insan canına kast etmek nasıl bir zihniyet
şu namerd herifi tutup dikemedimi! bu kadar adam.. yazıklar olsun.. bence kendine dikici! arıyordu bu o gün.. dua etsin
millet olrak herşeye meraklı olup bakıp el sürmeyen olduk vicdanımızı yok ettiler yazık
filmin sonu şöyle bitiyor değnekçi karakola götürülüp 15 dk ifadeden sonra adliyeye sevkedildi hakim serbest bıraktı... güzel ülkem
Ordakilerden biri bunun kafasini degenekle patalatamadiysa erkegim diye dolanmasin sokakta.
kürtler naletli bi ırktır tiplerindende bellidir.inşallah toplu yok olurlar.
nasıl bir toplum olduk ??onlarca insanın gözü önünde adamı dakikalarca delik deşik ediyor kimse kılını kıpırdatmıyor. işte eseriniz siyasetçiler halkı sen bizdensin sen onlardansın sen şunlardansın diye diye bu hale getirdiniz.
yazık o kadar adama. esnafa yuh. demek ki adamı tanıyorlar arkasında birileri var veya aynı tavrı onlarada yapmışlar. ne diyim yazık beee.
Türkiye de bu böyle.. herkes biryerlerin ağası olmus. adam kendini savunsa kendide çekip vursa karsıdakini adam yerine koyarlar..o yüzden hep solemişimdir bazı seyleri kendin halledeceksin arabaların olmazsa olmazı HaYdar....
Sanki kazancı helal yoldan da hakkını istiyor adama sormazlar mı burası senin tapulu iş yerin mi diye?
etrafta sopa yokmu ayaklarına vurucaksınız kırılana kdr ölmesin kafasına felan gelir adam yerine sayar sakat bırakacan suç yok ne olsa herkezde senden yana şahitlik yapar
bu kişi o bölgenin mafyası tarafından destekleniyor esnafta bildiği için müdehale edemiyor yoksa ertesi gün onların başınada gelir, normalda oyarlar onu orada en başları karadeniz ...
POLİS NEDEN DUYARSIZ KALIYOR BU OLAYLARA.
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