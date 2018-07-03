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İstanbul'da dehşet! 2 gün önce sırra kadem basmıştı, yanan aracın içinde tanınmaz halde bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 22:25 | Son Güncelleme

İstanbul, Çerkezköy’deki evinden Çatalca’ya gitmek üzere yola çıkan ve 2 gündür haber alınamayan şahıs, aracı ile birlikte yanmış vaziyette bulundu. Savcılık, olayı netliğe kavuşturmak için çok yönlü soruşturma başlattı.

İstanbul'da dehşet! 2 gün önce sırra kadem basmıştı, yanan aracın içinde tanınmaz halde bulundu!

Olay, Çerkezköy-Çatalca arasındaki Hallaçlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 Temmuz günü Çerkezköy’deki evinden Çatalca’ya gitmek için hareket eden 29 yaşındaki K.K. isimli şahıs, Çerkezköy sınırına yakın bir yerde aracıyla birlikte yanmış vaziyette bulundu.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen nöbetçi savcı, araçta ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından K.K’nın cesedi ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Araç üzerindeki çalışmayla birlikte Başsavcılık, olayın çok yönlü olarak titizlikle soruşturulması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Çerkezköy Çatalca

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