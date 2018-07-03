İstanbul'da dehşet! 2 gün önce sırra kadem basmıştı, yanan aracın içinde tanınmaz halde bulundu!

Olay, Çerkezköy-Çatalca arasındaki Hallaçlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 Temmuz günü Çerkezköy’deki evinden Çatalca’ya gitmek için hareket eden 29 yaşındaki K.K. isimli şahıs, Çerkezköy sınırına yakın bir yerde aracıyla birlikte yanmış vaziyette bulundu.
Olay yerine gelen nöbetçi savcı, araçta ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından K.K’nın cesedi ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Araç üzerindeki çalışmayla birlikte Başsavcılık, olayın çok yönlü olarak titizlikle soruşturulması için çalışma başlattı.
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