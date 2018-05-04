HABER

İstanbul'da dehşet! Askerden izinli gelip tartıştığı genç kıza kurşun yağdırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 16:22 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda askerden izinli olarak gelen Mahsun Sarıkaşlı, tartıştığı genç kızı öldürüp intihar girişiminde bulundu. Zanlının askerden izin alarak İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Olay Seyitnizam Mahallesi, 322. Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sivas'ta asker olan Mahsun Sarıkaşlı (21) izin alarak İstanbul'a geldi. Sarıkaşlı evinin yakınlarında Nurhan Doğan (20) ile görüşmek için buluştu.

YANINDA GETİRDİĞİ SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'nın haberine göre bir süre sokak üzerinde konuşan ikili tartışmaya başladı. Sarıkaşlı yanında getirdiği silahla kıza genç kıza kurşun yağdırdı ardından da kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Özel bir hastaneye kaldırılan Nurhan Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarıkaşlı'nın ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"KIZIN BOĞAZINI SIKTI"

Olayın yaşandığı alana güvenlik şeridi çeken polis ekipleri incelemelerde bulundu.Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Kızın boğazını sıktı. Sonra 2-3 el silah sesi duydum" diye konuştu.


İstanbullulara iş çıkışı sürprizİstanbullulara iş çıkışı sürpriz
İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar varİstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ilkErdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Zeytinburnu silahlı saldırı Mahsun Sarıkaşlı Nurhan Doğan

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Okuyucu Yorumları 2 yorum
3. dünya ülkesinde sıradan bir gün...
Doğal seçilim bunlar bırakın tedavi etmeyin ölsün. Böyle sorunlu insanların soyu bu şekilde tükenecek bırakın kendi kendilerini öldürsünler
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz cinayet! Eşcinsel sevgili kadın kılığına girerek öldürmüş!

Adana'da akılalmaz cinayet! Eşcinsel sevgili kadın kılığına girerek öldürmüş!

Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.