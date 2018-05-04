İstanbul'da dehşet! Askerden izinli gelip tartıştığı genç kıza kurşun yağdırdı!

Olay Seyitnizam Mahallesi, 322. Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sivas'ta asker olan Mahsun Sarıkaşlı (21) izin alarak İstanbul'a geldi. Sarıkaşlı evinin yakınlarında Nurhan Doğan (20) ile görüşmek için buluştu.

YANINDA GETİRDİĞİ SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI



DHA'nın haberine göre bir süre sokak üzerinde konuşan ikili tartışmaya başladı. Sarıkaşlı yanında getirdiği silahla kıza genç kıza kurşun yağdırdı ardından da kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Özel bir hastaneye kaldırılan Nurhan Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarıkaşlı'nın ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"KIZIN BOĞAZINI SIKTI"



Olayın yaşandığı alana güvenlik şeridi çeken polis ekipleri incelemelerde bulundu.Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Kızın boğazını sıktı. Sonra 2-3 el silah sesi duydum" diye konuştu.



