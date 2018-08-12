İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

Kaza, 23.30 saatlerinde Kartal D-100 karayolu Cevizli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 HN 2333 plakalı otomobil D-100 karayolunda süratli bir şekilde ilerlerken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce bariyerlere çarptı ardından takla atarak yine aynı yolda seyir etmekte olan 34 BDY 504 araca çarptı. Kaza sonrası olayı gören vatandaşlar, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan vatandaşlar çevrede ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza sonrası, D-100 karayolu üzerinde bulunan aydınlatma direği, otomobilin çarpmasıyla düşme noktasına geldi. Trafiği tehlikeye düşüren aydınlatma direğine, itfaiye ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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