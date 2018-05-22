İstanbul'da hastane önünde çifte cinayet! Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sabah saatlerinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil girişi önünde meydana gelene olayda, kapüşonlu bir kişi, Ramazan Sarı ve Suzan Sarı’yı gözünü kırpmadan öldürmüş, daha sonra ise kaçmıştı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Hastane önündeki çifte cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kapüşonlu şahsın gelişi ve sonrasında ilk önce Ramazan Sarı’yı ardından da eşi Suzan Sarı’yı vurması görülüyor. Öte yandan görüntülerde şüpheli şahıs Feyyaz E.'nin kaçış anı da görülüyor.
ŞÜPHELİNİN KARDEŞİ DE SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBETMİŞ
Öte yandan polisin kimliğini tespit ettiği şüpheli Feyyaz E.'nin 2017 yılında Ümraniye'deki servisçiler arasındaki silahlı kavgada hayatını kaybeden Cüneyt E.'nin kardeşi olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin şüpheli Feyyaz E.'yi arama çalışmaları devam ediyor. (İHA)
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