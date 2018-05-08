HABER

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 04:41 | Son Güncelleme

İstanbul Organize Polisi, Brad Pitt ve Angelina Jolie’ye yakın korumalık yapan bir kişinin de aralarında olduğu 4 İngiliz çete üyesine Kırmızı Bülten çıkarılması için harekete geçti.

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

Rusya ve Dubai başta olmak üzere birçok ülkede farklı yatırımları olan İranlı iş adamı Ali R.S. (34), ikiz kız kardeşi Maryam S. (32) ve kardeşi Mehdi S. (34) geçen yıl 22 Mayıs'ta İstanbul'a geldi. 3 kardeş, yakın koruma için Dubai'de anlaştıkları İngiliz güvenlik şirketinin adamlarıyla birlikte Beyoğlu Sütlüce'de lüks bir otele yerleşti. Kardeşleri kaçırıp paralarını alma planı yapan İngiliz korumalar, Ankara'daki bir güvenlik şirketinin elemanları ile anlaştı.

10 DAKİKADA 500 BİN EURO

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre plan şu şekilde gelişti:

İngiltere Özel Kuvvetler'de askeri eğitim tecrübesi olan John A., Paul B., Steven H. ve Peter Antony G. adlı İngiliz korumalar ile Türk güvenlikçilerin planında Belçikalı Eric Alain Werner Van Der S. (60) de önemli bir rol oynadı ve kendisini İnterpol yetkilisi gibi tanıtarak İranlı kardeşleri otele yerleştirdi. Çete üyeleri Özgür K. (42), Ahmet Y. (38) ve Ömer C. (47) 24 Mayıs'ta elde telsizle otele geldi. İddialara göre biri kendini komiser Ahmet, diğeri ise MİT mensubu olarak tanıtarak kardeşlere "Size silahlı saldırı yapılacağı istihbaratını aldık. Sizi başka bir adreste koruma altına alacağız" dedi.

Şüpheliler, kardeşleri Ayazağa'daki metruk bir binaya götürdü. İngiliz korumalar otel odasına girip 10 dakika içinde 500 bin euro'luk ziynet eşyası ile özel evrakı aldı. İş adamı Ali R.S.'nin eşi M.R.S. kocasına ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Polis soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, İranlı kardeşler 30 saat sonra serbest bırakıldı. Ülkesinde adam yaralamak suçundan sabıkası olan, 'Lorient' kod adlı Belçikalı Eric Alain Werner Van Der S., sahte komiser ve sahte MİT'çiler Özgür K., Ahmet Y. ve Ömer C.'nin de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Ülkelerine kaçan 4 İngiliz vatandaşı hakkında Kırmızı Bülten çıkarılması için İnterpol'e başvuru yapıldı.

SOYGUNDAN BİR GÜN ÖNCE ÇEKİLDİ

İranlı kardeşlerin, kendilerini hedef alan zanlılarla olaydan bir gün önce otelde çektirdiği hatıra fotoğrafına da ulaşıldı.

foto

Çeteye iki ay önce yapılan operasyonda bir tabanca ve sahte kimlikler ele geçirilmişti.

ÜNLÜ ÇİFTİN YAKIN KORUMASI

İstanbul polisine altın, pırlanta, mücevher, petrol ve değerli taş işiyle uğraştıklarını söyleyen Ali R.S.'nin 300 milyon euroluk bir servetin sahibi olduğu öğrenildi. İş adamının, İngiliz korumalarla günlüğü 3 bin dolara anlaştığı öğrenildi. Zanlılardan Peter Anthony G.'nin, Brad Pitt ve Angelina Jolie'ye bir dönem yakın korumalık yaptığı belirtildi.

15 Temmuz gazisi AK Parti'ye isyan etti!15 Temmuz gazisi AK Parti'ye isyan etti!
İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar geliyorİstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar geliyor
İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalıİstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iranlı iş adamı istanbul çete soygun çetesi Interpol Kırmızı Bülten

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor talebi 'Beni de yarışmaya al Acun'

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor talebi 'Beni de yarışmaya al Acun'

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Kocaeli'de Suriyeli şahısın bir kadını taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı! 2 kişi bıçaklandı

Kocaeli'de Suriyeli şahısın bir kadını taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı! 2 kişi bıçaklandı

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

İlginizi Çekebilir

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

Kardeşine kızıp annesinin otomobilini yaktı

Kardeşine kızıp annesinin otomobilini yaktı

Kocaeli'de Suriyeli şahısın bir kadını taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı! 2 kişi bıçaklandı

Kocaeli'de Suriyeli şahısın bir kadını taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı! 2 kişi bıçaklandı

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.