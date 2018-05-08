İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

Rusya ve Dubai başta olmak üzere birçok ülkede farklı yatırımları olan İranlı iş adamı Ali R.S. (34), ikiz kız kardeşi Maryam S. (32) ve kardeşi Mehdi S. (34) geçen yıl 22 Mayıs'ta İstanbul'a geldi. 3 kardeş, yakın koruma için Dubai'de anlaştıkları İngiliz güvenlik şirketinin adamlarıyla birlikte Beyoğlu Sütlüce'de lüks bir otele yerleşti. Kardeşleri kaçırıp paralarını alma planı yapan İngiliz korumalar, Ankara'daki bir güvenlik şirketinin elemanları ile anlaştı.

10 DAKİKADA 500 BİN EURO

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre plan şu şekilde gelişti:

İngiltere Özel Kuvvetler'de askeri eğitim tecrübesi olan John A., Paul B., Steven H. ve Peter Antony G. adlı İngiliz korumalar ile Türk güvenlikçilerin planında Belçikalı Eric Alain Werner Van Der S. (60) de önemli bir rol oynadı ve kendisini İnterpol yetkilisi gibi tanıtarak İranlı kardeşleri otele yerleştirdi. Çete üyeleri Özgür K. (42), Ahmet Y. (38) ve Ömer C. (47) 24 Mayıs'ta elde telsizle otele geldi. İddialara göre biri kendini komiser Ahmet, diğeri ise MİT mensubu olarak tanıtarak kardeşlere "Size silahlı saldırı yapılacağı istihbaratını aldık. Sizi başka bir adreste koruma altına alacağız" dedi.