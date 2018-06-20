İstanbul'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını boğdu sonra jiletle göğsünü oydu!

İncirliova Sokakta bulunan 2 katlı binada dün sabah saatlerinde yaşanan acı olayda, psikolojik sorunları olduğunu ileri süren Mehdin Elgün isimli şahıs, göğsünü jiletle kestikten sonra, telefon şarj aletinin kablosu ile kendini boğmaya çalıştı. Kendi ifadesiyle öleceğini düşündüğünü söyleyen katil zanlısı, daha sonra yatakta uyuyan 2 yaşındaki kızı Ecrin ile eşi Nurşen Elgün’ü elleriyle boğarak öldürdü.

KENDİ GÖĞSÜNÜ KESİP OYDU



Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre kendi göğsünü kesip oyduktan sonra yaptığı planla ölmeyen katil zanlısı paniğe kapılıp 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulunduktan sonra, çektiği yara acısı nedeniyle evden ayrılıp tedavi olmak için Arnavutköy Devlet Hastanesine gitti.

POLİS, KARISI VE KIZINI YATAKTA ÖLÜ BULDU



Hastane de doktor ve polislere verdiği tutarsız ifadeler nedeniyle hastaneye çağrılan polis tarafından gözaltın alınıp karakola getirilen Elgün'ün evine giden 112 sağlık ekipleri ise 2 yaşındaki Ecrin ile anne Nurşen Elgün'ü yataklarında ölü olarak buldu.