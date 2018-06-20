İstanbul'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını boğdu sonra jiletle göğsünü oydu!

İncirliova Sokakta bulunan 2 katlı binada dün sabah saatlerinde yaşanan acı olayda, psikolojik sorunları olduğunu ileri süren Mehdin Elgün isimli şahıs, göğsünü jiletle kestikten sonra, telefon şarj aletinin kablosu ile kendini boğmaya çalıştı. Kendi ifadesiyle öleceğini düşündüğünü söyleyen katil zanlısı, daha sonra yatakta uyuyan 2 yaşındaki kızı Ecrin ile eşi Nurşen Elgün’ü elleriyle boğarak öldürdü.
KENDİ GÖĞSÜNÜ KESİP OYDU
Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre kendi göğsünü kesip oyduktan sonra yaptığı planla ölmeyen katil zanlısı paniğe kapılıp 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulunduktan sonra, çektiği yara acısı nedeniyle evden ayrılıp tedavi olmak için Arnavutköy Devlet Hastanesine gitti.
POLİS, KARISI VE KIZINI YATAKTA ÖLÜ BULDU
Hastane de doktor ve polislere verdiği tutarsız ifadeler nedeniyle hastaneye çağrılan polis tarafından gözaltın alınıp karakola getirilen Elgün'ün evine giden 112 sağlık ekipleri ise 2 yaşındaki Ecrin ile anne Nurşen Elgün'ü yataklarında ölü olarak buldu.
Sağlık ekipleri tarafından anne ve kızın cansız bedenleri Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve uyuşturucu testi yapılan cani Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.
"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNEREK ÖNCE KIZIMI ARDINDAN DA EŞİMİ BOĞDUM"
2010 yılında kasten yaralama, 2011 ve 2012 de uyuşturucu madde kullanma ve 2012 yılında ise çocuk kaçırma suçlarından kaydı bulunan ve musluk kaplam işi yaptığı öğrenilen psikopat caninin karakolda verdiği ilk ifade de ise "Uzun süredir psikolojik sorunlarım vardı. Aile büyüklerimle konuştum yardım istedim. Olay gecesi ve öncesinde uyuyamadım. Jilet ile sol göğsümü kestim. Sonra göğsümü oymaya çalıştım. Kendimi öldürmek istiyordum, daha sonra ise şarj kabloları ile kendimi boğmaya çalıştım. Öleceğimi düşünerek de önce kızımı ardından da daha eşimi boğdum. Her ikisini öldürdükten sonra saat 6 da 112 ambulansı aradım. Ölmeyince ve vücuduma açtığım yaraların acısı da dayanılmaz seviyeye ulaşınca da hastaneye gittim" dediği öğrenildi.
YAKINLARI MELEK GİBİ ADAM OLARAK TANIMLADI
Polis konuyla ilgili soruşturmayı sürdürürken, psikopat caninin komşuları olayın uyuşturucu krizinden kaynaklandığını ifade ederken, yakınları ise caniyi böyle bir şeyi yapmayacak, melek gibi adam olarak tanımladı.
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