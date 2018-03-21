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İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Haliç Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İki aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan araçlar nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Maddi hasarın meydana geldiği araçlar yol kenarına çekilerek trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.
Trafik Şube Müdürlüğü ve Yol Bakım Onarım ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza istanbul trafik Karayolu

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