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İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 19:39 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda kendisini eve kilitleyerek pencereye çıkan kişi, polis ekiplerini harekete geçirdi. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından kendisini eve kilitleyen vatandaş ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Olay, Beyoğlu Yeniçarşı caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3 üncü katında meydana geldi.

Bir kişinin kendisini pencereden sarkıttığını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cama çıkan kişiyi indirmek için daireye girmeye çalıştı ancak dairenin kapısı içeriden kilitli olduğu için polisler daireye giremedi. Ekipler, daha sonra apartmanın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise, penceredeki kişinin atlama ihtimalini düşünerek yere hava yastığı kurdu. İtfaiye ekipleri, hava yastığını tam olarak pencere hizasına sabitlemek için caddede bulunan bir ağacı ise elektrikli testere ile kesmeye çalıştı. Ağacı kesmeyi başaramayan itfaiye ekipleri daha sonra ağacı polislerin de yardımıyla el yordamıyla kökünden söktü.

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VATANDAŞLAR MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ

Çevrede toplanan vatandaşlar ise olayı meraklı gözlerle izledi; bazılarının ise cep telefonlarıyla canlı yayın yaptığı görüldü.

UZUN SÜREN İKNA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA APARTMANDAN ÇIKARTILDI

İtfaiye aracındaki merdivene binen polis, elinde bir demir parçası bulunduran penceredeki kişiyi, aşağı indirmek için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonunda kendisini eve kilitleyen kişi, ikna edilerek polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

intiharr

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Anahtar Kelimeler:
istanbul beyoğlu polis

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne yazık ki ülkemizde insanlık çok yara almış TÜRK milleti kendine gelmeli TÜRKIYE IYI OLMALI hiç kimsenin TÜRK milletini bölmeye hakkı yoktur kimsenin sarayi TÜRK Milletinin birlik ve beraberliğinden önemli değildir biz ona FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR PAPAZLARLA el elesin hainsin demiyoruz
Ya adam kendini atıyor bunda da suçlu akp mi
Ne yazık ki ülkemizde insanlık çok yara almış TÜRK milleti kendine gelmeli TÜRKIYE IYI OLMALI hiç kimsenin TÜRK milletini bölmeye hakkı yoktur kimsenin sarayi TÜRK Milletinin birlik ve beraberliğinden önemli değildir biz ona FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR PAPAZLARLA el elesin hainsin demiyoruz...
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