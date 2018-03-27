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İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 11:10 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal sahil yolunda aşırı süratli lüks otomobil önce dörtyol ağzından geçmeye çalışan otomobile, ardından refüje çarparak metrelerce havaya uçtu. Yayaların arasına dalan lüks otomobil ardından bir aracın üzerine düştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı feci kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal sahil yolunda aşırı süratli lüks otomobil önce dörtyol ağzından geçmeye çalışan otomobile, ardından refüje çarparak metrelerce havaya uçtu. Yayaların arasına dalan lüks otomobil ardından bir aracın üzerine düştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı feci kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre kaza, dün Kartal sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda trafik ışıklarının yanmadığını gören 34 VF 7045 plakalı lüks otomobilin sürücüsü kontrollü bir şekilde karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada hızla Maltepe istikametine giden 34 MTN 75 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, 34 VF 7045 plakalı aracın ön kısmına çarptı. Hafif çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden süratli sürücü hızını alamayarak refüje çarpıp metrelerce havaya uçtu. Yoldan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya da çarpan otomobil karşı şeritten gelen bir aracın üzerine düştü. Kazada yayalardan Cemal Hızarcı hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazayı görenler ise gözlerine inanamadı.

Bir yayanın hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde 34 VF 7045 plakalı lüks otomobilin ışıkların yanmadığı dörtyol ağzından kontrollü şekilde karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada ana yoldan hızla gelen otomobilin önce bu araca çarptığı, daha sonra refüje çarparak metrelerce havaya uçtuğu görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Kartal trafik kazası lüks araç

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
lüks arabayı kullanan sürücü,mahkemede iyi hali görülür tutuksuz yargılanır sonra bilirkişiler yayaları kusurlu bulur... sonuçta zengin olan serseri rüşvetle kurtulur, mahkeme ve bilirkişiler de bundan nasiplenir... işte size yeni Türkiye ... son 10 yıldır hep adalet güçlünün yanında yer aldı yine öyle olacak ; takip edin ve görün
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