İstanbul'da korkunç olay! 81 yaşındaki adam hastanenin 3’üncü katından atladı

Olay, akşam saatlerinde Silivri Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki Dursun Ali D. isimli yaşlı adam Silivri Devlet Hastanesinin 3. katında bulunan Palyatif Bakım Merkezi’nin camından kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Yaşlı adamın düştüğünü gören doktorlar hemen müdahale etmek istedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek önlem alırken, yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan yaşlı adamın bir süredir kanser tedavi gördüğü öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İHA
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