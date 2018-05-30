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İstanbul'da korkunç olay! 81 yaşındaki adam hastanenin 3’üncü katından atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 22:36 | Son Güncelleme

Silivri Devlet Hastanesi'nin Palyatif Bakım Merkezi’nde tedavi gören yaşlı adam hastanenin 3. katından atlayarak intihar etti. Yaşlı adamın hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

İstanbul'da korkunç olay! 81 yaşındaki adam hastanenin 3’üncü katından atladı

Olay, akşam saatlerinde Silivri Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki Dursun Ali D. isimli yaşlı adam Silivri Devlet Hastanesinin 3. katında bulunan Palyatif Bakım Merkezi’nin camından kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Yaşlı adamın düştüğünü gören doktorlar hemen müdahale etmek istedi.

amca

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek önlem alırken, yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan yaşlı adamın bir süredir kanser tedavi gördüğü öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Palyatif Bakım Merkezi Silivri Silivri Devlet Hastanesi

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