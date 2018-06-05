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İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

İstanbul Bayrampaşa’da inşaata asansör taşıyan kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen asansör kaldırımda bekleyen 62 yaşındaki Abdullah İnce’nin üstüne düştü. Ağır yaralanan İnce, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, İstanbul Bayrampaşa Otogarı önünde hal yolu istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah İnce, yol kenarında minibüs beklerken hafif ticari aracın sürücüsü Tuncer Koçer yol sormak için yanında durdu. O sırada Ali Sapancı kontrolündeki 60 HJ 412 plakalı kamyonun kasasındaki yük, üst geçide çarptı. Kamyon kasasında taşınan inşaat asansörü, ilk önce hafif ticari araca ardından Abdullah İnce’nin üstüne düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İnce, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen İnce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kazadan dolayı yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Meraklı sürücülerin yavaşlaması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Trafiği iki şeritten sağlayan polis ekipleri, olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından konuyla ilgili çalışma başlattı.

MİNÜBÜS BEKLİYORDU

Kaza anını anlatan Serdar Talay, “Burada minibüs bekliyordu. Bir araç da geldi. Ona adres soruyordu. Bu araç hızla buraya girince hem aracın hem de yayanın üstüne düştü. Yaralı can çekişiyordu” dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Otogar önünde yaşanan feci kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde üst geçide çarpan kamyondan düşen asansör bir otomobilin üzerine devriliyor. Feci kazanın ardından vatandaşlar yardım için olay yerine koşuyor. (İHA)

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istanbul Bayrampaşa Abdullah İnce trafik kazası asansör

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