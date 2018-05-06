HABER

İstanbul'da korkutan anlar! Alev alev yandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 02:34 | Son Güncelleme

Gebze-Haydarpaşa Hızlı Tren inşaatının Bostancı istasyonunda yangın çıkı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, 00.00 saatlerinde, Kadıköy Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Gebze-Haydarpaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatının Bostancı istasyonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat malzemelerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer malzemelere sirayet ederken, çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Maltepe, Kadıköy ve Erenköy itfaiye ekipleri yanan inşaat malzemelerine müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

'2 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI'

Öte yandan yangından dolayı araç trafiğinin yoğun olduğu Bağdat Caddesinin bir bölümü yaklaşık iki saat trafiğe kapatıldı. Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

'BÜYÜK BİR FACİADAN KURTULDUK'

Oradan geçerken yangını gören Ömer İpek yangının aniden olduğunu belirterek “ İtfaiye ekipleri hemen geldi, seferber oldular, söndürdüler yangını. Büyük bir faciadan kurtulduk. Mahsur kalan yoktu, içeride kimse kalmamış. Gece olduğu için boş bir yerde olmuş yangın, büyük ihtimalle kendi kendine oldu zaten. Alevler çok büyüktü, 7-8 tane itfaiye aracı geldi. Hemen gelip söndürdüler, şuan için bir sıkıntı yok” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
İstanbullulara iş çıkışı sürprizİstanbullulara iş çıkışı sürpriz
Trum'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdiTrum'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yangın istanbul tren

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Erdoğan'a isyan etti: Ben münafık değilim, elveda!

Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Erdoğan'a isyan etti: Ben münafık değilim, elveda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var!

Gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var!

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Kocaeli'de lunaparkta dehşet! Küçük çocuğun ayağı koptu!

Kocaeli'de lunaparkta dehşet! Küçük çocuğun ayağı koptu!

Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti

Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.