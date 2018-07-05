İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

Olay, Haraççı Mahallesi Dolmabahçe Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Handan G. (40) ile kardeşi Haluk B. (38), ölen annelerini ziyaret etmek için Haraççı Mezarlığı’na gitti. Handan G.’nin eşi Yolcu G., eşini ve kayınbiraderini mezarlığa kadar takip etti. Yolcu G., kayınbiraderi Haluk B.’yi mezarlık kapısında pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Daha sonra eşi Handan G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Eşini caddenin karşı tarafında ateş ederek yaralayan Yolcu G., hızla uzaklaşmak istedi. Devriye gezen polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine zanlı elindeki silahla kıskıvrak yakalandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı abla-kardeşi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinde inceleme başlattı. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli sağlık kontrolüne götürüldüğü esnada, “Tehditlerinden bıktım. Bu yüzden vurdum” dedi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.
Olay anını anlatan Mehmet Buğday, “Biz mezarlığın yanındaki fabrikadaydık. Bir çığlık sesi geldi. ‘Yapma, yapma’ yalvardı adam. Yine de hiç dinlemedi. Durmadan ateş etti. İlk önce erkeği vurdu. Kadının peşinden koştu. Sonra da kadını vurdu. İkisini de peş peşe vurdu. Sivil polisler peşinden geldi. Burada zanlıyı etkisiz hale getirdiler. Bizde acilen ambulans çağırdık. Ambulans geldi. Ağır yaralıydı. Erkeğin sol tarafından vurmuştu. Kadını da ayağından vurmuştu. Kadın ve ağabeyi annesinin mezarına gelmiş. Mezarda ateş ediyor” dedi.
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