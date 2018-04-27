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İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

İstanbul Üsküdar’da daha önce çocukları kavga eden veliler arasında kavga çıktı. Okul bahçesinde öğrencilerin gözleri önündeki kavgada velilerden biri bıçakla yaralandı.

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

Olay saat 09.00 sıralarında Ünalan mahallesi Kıvılcım sokak üzerinde bulunan Necmiye Güniz İlköğretim okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce kavga eden iki öğrenci dün bir kez daha kavga edince akşam durumu velilerine bildirildi. Bu sabah da okula gelen öğrenci velileri bahçede tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Şah Taşkesen (36), Suriye vatandaşı İsmail Emin’i göğüs kafesinin altından bıçakladı.

BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI

Kavga sırasında okul bahçesindeki öğrenciler arasında büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail Emin, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri Muhammet Şah Taşkesen’i yakalayarak gözaltına aldı.

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Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen İsmail Emin’in kardeşleri Fatih Emin’i ve Mecit Emin’i de gözaltına alarak Doğancılar polis merkezine götürdü. Polis olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
suriye liler ülkede huzur bırakmadı
Yok abi bu devirde çocuğu okula falan göndermeyeceksin zorunlu eğitim dediler iti kopuğu okullara topladılar onlarında velileri böyle oluyor doğal olarak.
BARINMA, EĞİTİM, GEÇİM HEPSİNİ VERDİK BİRDE ÇOCUKLARINIZ OKULDA KABADAYILIK YAPIYOR BUNUN ADI NANKÖRLÜK DEĞİLMİ
veliler bunu yapıyorsa yetiştirdikleri çocuklar nereler yapmaz
Suryeli erkekleri gönderin kadınları kalıyorsa kalsın kendi ülkesine olmayan bize olmaz
bu basına yansımış bizim okuldada veli öğretmene taşla saldırdı ve olay sonucu öğretmen tayin isteyip gitti veli hala okulda olay kapandı gitti . İhale eğitimin son döneminde öğretmen değişen öğrencilere kaldı. cezalandırılan öğrenciler olmuş oldu
her okula özel güvenlik görevlisi bırakılsın bunu kalıcı hale getirmesi.lazım devlet
Heer okula özel güvenlik görevlisi şart kalıcı olsun....
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