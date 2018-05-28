İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

Olay geçtiğimiz yıl 8 Aralık günü Beşiktaş İlkokulu'nda meydana geldi. 41 yaşındaki Esengül Ö.'nün sınıfında, iddiaya göre davranış bozukluğu tanısı konan S.A. isimli bir öğrencisi bulunuyordu. İddiaya göre 10 yaşındaki S., kantinden satın aldığı çikolataların içine toplu iğne saplayarak, bu çikolataları zorla arkadaşlarına yedirmeye çalıştı. Çikolatayı yemek istemeyen arkadaşlarını ise darp etti. Öğretmen tarafından durum okul yönetimine iletildi.

VELİYE DAVA AÇTI

Okul yönetimi durumu tutanak altına aldı ve öğrencinin bu durumunu ailesine iletti. S.'nin annesi Songül A., oğlunun bu şekilde davranmayacağını belirterek durumun sınıf öğretmeninden kaynaklandığını ileri sürdü. Okul müdürü ve rehber öğretmenin yanında gerçekleşen görüşmede yine iddiaya göre sinirlenen veli, öğretmeni darp etmeye çalıştı. Bu sırada, "Kocam bu tutanağı görürse ölümlerden ölüm beğen. Sana gününü göstereceğim" şeklinde sözler sarf ettiği de öne sürüldü. Bu durum sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran öğretmen, velinin tehdit ve hakaret gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek. (Sabah)İ

