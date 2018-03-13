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İstanbul'da servis şoförü dehşeti! Trafikte canlı bomba gibi gezdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

İstanbul'da servislerde yaşanan skandallar bitmiyor. Okul servislerinde unutulan çocukların ölmesi, çocukların unutulup semt semt gezdirilmesinden sonra şimdi de İstanbul bonzaili servis şoförü ile sarsıldı. Zincirlikuyu’da yolcuları şirkete bıraktıktan sonra dönüşe geçen servis şoförü, kullandığı 'bonzai' diye tabir edilen uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçerek direksiyon başında sızdı. Olay yerine gelen trafik polisleri, araçta uyuşturucu madde ele geçirdiği şoförü gözaltına aldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda üzerindeki Zincirlikuyu Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinden evinden çıkan Mehmet Yıldırım (44), 34 KL 4880 plakalı minibüs ile taşımacılığını yaptığı şirketin çalışanlarını aldı. Çalışanları bıraktıktan sonra Yıldırım, “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandı. Kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçen sürücü, bir süre seyrettikten sonra Zincirlikuyu Köprüsü üzerine geldiğinde direksiyon başında sızdı. Yolun ortasında kalan servisin içerisindeki şoförü gören diğer sürücüler, fenalık geçirdiği düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Sürücüyü ayıltan polis, araçta “bonzai” ele geçirdi

İHA'nın haberine göre ihbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip olay yerine geldi. Sürücünün yanına giden polis, direksiyonda sızdığını ve araç içerisinde yanar halde sigara izmariti gördü. Dakikalarca sürücüyü ayıltmaya çalışan ekipler, bir süre sonra kendi getirdi. Ancak uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen sürücü şoför mahallinden ayrılamadı. Bunun üzerine araçta arama yapan polis, kağıda sarılmış naylon poşetin içerisinde bir miktar bonzai maddesi ele geçirdi.

“Uyuşturucu kullandım, ilk defa oldu çok pişmanım”

Uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen Mehmet Yıldırım, “Uyuşturucu kullandım. Kullandığım için pişmanım, ilk defa oluyor. Servis sürücüsüyüm” dedi. Polis memurunun telsizle haber merkezine bilgi vermesinin ardından sürücü araçtan indirildi. Polis aracına bindirilen sürücü, ifadesi alınmak üzere Kuştepe Polis Merkezine götürüldü. Servis aracı ise yine polis ekipleri tarafından emniyet otoparkına götürüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Millet buna tepki göstermez ama öpüşen iki çifti hor görür aşağılar ahlak bekçiliği yaptığını zanneder
44 yaşında adamsın cahilmisin uyuşturucuyla bilmem neyle ne isin olur senin.. Allah ıslah etsin yazık
Geberip gideydin de kurtulaydık
Yetkililer bu insanları neden işinden alıkoymuyor,illada birileri ölmelimi,derhal bu tarz insanları men etmek lazım derhal hemde
YOLCU TAŞIMA İŞLERİ YAPACAKLARA ÇOK SIKI DENETİM GELMELİ.MESALA ARAÇ ALIRKEN KAN VE İDRAR TESTİ GİBİ
istanbulda bu serviscilere ve taksicilere sıkı takip ve denetim uygulayacaksın.Ama trafik polisi görürseniz oda umrunda bile değil
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