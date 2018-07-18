İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşlı bir adam, rastgele çevirdiği telefon numarasına cinsel içerikli fotoğraflar atarak ahlaksız tekliflerde bulundu. Telefonun diğer ucunda ise bir kız çocuğu vardı. Yaşadığı olaydan dolayı korku duyan küçük kız durumu babasına anlattı. Baba, bir süre kızının ağzından tacizci ile konuşarak buluşma ayarladı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da buluşma yerine gelen tacizciye, küçük kızın ailesi tarafından sokak ortasında linç girişiminde bulunuldu. Anne, elindeki beyzbol sopası ile kızına cinsel içerikli fotoğraf gönderip taciz eden zanlıyı buluşma noktasında linç etmek istedi.
GÖZALTINA ALINDI
Sabah'ın haberine göre; Kızına cinsel içerikli fotoğraflar gönderip tacizde bulunan 73 yaşındaki zanlı A.S., baba tarafından sokak ortasında darp edildi. Baba, yaşlı tacizciye "O Eylüller, Leylaların olaylarından hiç mi akıllanmadınız?" diyerek elindeki beyzbol sopası ile meydan dayağı attı.
Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel içerikli fotoğraflar gönderip daha sonra buluşma yerinde kız çocuğunu eliyle taciz ettiği sırada babası ve annesi tarafından linç edilmeye çalışılan A.S., İstanbul Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Saat verildi çok şiddetli sağanak yağmur geliyor
Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!
Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Din adamı çocuğa cinsel istismardan görevinden alındı
Gören gözlerine inanamadı! Estetik bağımlılığının bu kadarına pes
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Ağrı Dağı'ndaki doğal akvaryum büyülüyor
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Okuyucu Yorumları 1 yorum