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İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa'da taksi şoförü, evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Gaziosmanpaşa’da kendisini durduran polis memurunun evraklarını kontrol etmesine izin vermeyen taksi şoförü adeta terör estirdi. Memura hakaretler ederek küfürler savuran şahıs, vatandaşların araya gitmesiyle uzaklaştı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde meydanda polis memuru, henüz bilinmeyen bir nedenle bir taksinin evraklarını kontrol etmek istedi. Ancak taksi şoförü evraklarını vermeye memurla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine memura hakaretler ederek küfürler yağdıran şahıs, vatandaşların araya girmesine rağmen susmadı. Memurun yaklaşıp konuşmaya çalıştığı şahıs, aracına binip giderken bile küfür etmeyi sürdürdü. O anlar ise kameralarda yansıdı. (İHA)

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