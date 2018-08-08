İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberinde yer alan iddiaya göre, otellerine gitmek için bindikleri taksinin şoförleri, Japon turistlerin kredi kartlarını zorla aldı. Polis, Japon turistlerin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Taksi ile geçtikleri Karaköy, Gülhane ve Galata'daki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
Önce iki kadının bindiği taksinin plakası belirlendi. Ardından da şoföre ulaşıldı. İlk taksi şoförü, olay günü taksiyi Mustafa Hakan N. veya Erkan Ç.'nin kullandığını söyledi. Bunun üzerine o iki taksi şoförü ile onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Taksici Mustafa Hakan N., Japon turistleri aracına aldığını kabul etti. Sonra telefonla Erkan Ç.'yi arayıp onunla yer değiştirdiğini söyledi. İddiaya göre, kadın turistlere bağırıp tehdit eden ve kartları ile şifrelerini alan kişi Erkan Ç. idi. Celal B. de ifadesinde kredi kartlarını Erkan Ç.'den aldığını, Galata bölgesinde bulunan bankalardan 7 bin 500 lira para çektiğini itiraf etti. Gözaltına alınan 4 kişiden Erkan Ç. ve Celal B. tutuklandı.
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