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İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 16:59 | Son Güncelleme

İstanbul Kasımpaşa'da polise giden iki Japon turist, taksiciler tarafından gasp edildiğini anlatarak şikayetçi oldu.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberinde yer alan iddiaya göre, otellerine gitmek için bindikleri taksinin şoförleri, Japon turistlerin kredi kartlarını zorla aldı. Polis, Japon turistlerin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Taksi ile geçtikleri Karaköy, Gülhane ve Galata'daki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Önce iki kadının bindiği taksinin plakası belirlendi. Ardından da şoföre ulaşıldı. İlk taksi şoförü, olay günü taksiyi Mustafa Hakan N. veya Erkan Ç.'nin kullandığını söyledi. Bunun üzerine o iki taksi şoförü ile onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Taksici Mustafa Hakan N., Japon turistleri aracına aldığını kabul etti. Sonra telefonla Erkan Ç.'yi arayıp onunla yer değiştirdiğini söyledi. İddiaya göre, kadın turistlere bağırıp tehdit eden ve kartları ile şifrelerini alan kişi Erkan Ç. idi. Celal B. de ifadesinde kredi kartlarını Erkan Ç.'den aldığını, Galata bölgesinde bulunan bankalardan 7 bin 500 lira para çektiğini itiraf etti. Gözaltına alınan 4 kişiden Erkan Ç. ve Celal B. tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
turist Japon taksiciler İstanbul Kasımpaşa

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Siz daha uber'i yasaklayın..!
Bunu basit bir suç gibi görmek ve yargılamayı adi suçlar kapsamında yapmak çok yanlıştır.. En ağır cezaya çarptırılmalılar..
BU TAKSİCİLERİ BİR TEK UBER HALLEDER
bunları hemen sınır dışı edicen
araçlar D / E segmentine dönüş yapmaya başladı olurmu hiç yanlışlık vardır :)
nooldu uber niye yasaklandı?hani taksilere çeki düzen geliyordu?bari yabancı turistlere uber'i serbest bıraksınlar da dünyaya rezil olmayalım
sonra uber niye var. eskiya bozuntulari.hepsi boyle olmasa da cogu bu iste taksicilerin.
dünyanın öbür ucandan gezmeye geliyorlar. uğradıkları muameleye bak. bu olayların önüne bir türlü geçilemiyor. güvenlik büyük bir sorun. avrupali turistlerin çoğu bu yüzden gelmiyor. haklılar... bu kadar gevşek bir adalet sistemi olamaz
eğitim şart ülkemizn şiddetle dövize ihtiyacı varken ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan turistlere yapılan muameleye bakarmısın bu kendini bilmezler yüzünden ülkemizin adının karalanmasına neden olan bu aymazların en agır cezayı alarak bundan sonra böyle yapmaya bile aklından geçirenlere umarım iyi bir ders olur
Ülkemizin taksicileri meşhur, namları heryerde. Yurtdışına çıkarım sürekli her gittiğim yerde insanlar taksicilerden dert yanıyor.Eğitimsiz gözü para bürümüş bu insanlar maalesef varlar. Uber çıktı zorbalığa başuçvurdular, kısa mesafe almazlar, çoğunun saygısı yok . İstisnalar var onlarda nadir işinde gücünde ekmeğine bakan kişiler. Turistleri kandırmaktan vazgeçin helal değil !!!
sonra ubere karşı gelirler ne bu şimdi
Bu mudur yani?İnsanlık ,İslamlık,Türklük,Kürtlük,Lazlık ...... BU MUDUR?
zalimler için yaşasın UBER...
hadi bakalım uber neden tercih ediliyormuş anlayın şimdi gari ??
uber isteriz
Bekleyin daha çok turist gelir Dünyanın en medeniyetli insanlarına bunu yapıyorsunuz.
uber şart
Bunlar gibiler ülkeye hertürlü zararı veriyorlar.En az on yıl ceza almalılar ki birdaha böyle şeye tevessül edenler çıkmasın.
sonra uberci çağır kolpadan,dayak at...istanbulda taksiye binmeyin,bineceksenizde gideceğiniz güzergahı önceden inceleyin yabancı olduğunuzu çaktırmayın...
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