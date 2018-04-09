İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Padişah fermanları yakalandı

İstanbul'da 5 ilçede düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan Osmanlı padişahlarına ait fermanlar ve 2 bin 200 yıllık tarihi eserler ele geçirildi. Emekli 3 müze çalışanı gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paha biçilemeyen Osmanlı padişahlarına ait ferman ve 2 bin 200 yıllık tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı bilgisini aldı. Tarihi eser kaçakçılarının yakalanması için Üsküdar, Kadıköy, Avcılar, Beylikdüzü ve Ataşehir'de on adrese operasyon düzenlendi.

PADİŞAH FERMANLARI ELE GEÇİRİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; yapılan operasyonda 10 adet çeşitli boy ve ebatlarda 18. yüzyıla ait Osmanlı tarihi açısından önemli olan, divan meclisinde padişah tarafından alınan kararların ve isteklerin yerine getirilmesi amacı ile divan katipleri tarafından yazılan ve padişah tarafından tuğra bazsılarak onaylanan fermanlar ele geçirildi. Fermanların hangi padişahlara ait olduğu ve içeriğinin ne olduğu uzmanlar tarafından araştırılıyor.