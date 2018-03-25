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İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 14:24 | Son Güncelleme

İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelmek üzere Uber’e binen kadın yolcu ile şoför arasında ücret tartışması çıktı. İddiaya göre yolcudan 220 lira isteyen şoför, parayı alamayınca kadını darp etti.

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Son günlerde taksicilerle Uberciler arasında yaşanan gerginlik yoğun bir şekilde devam ederken, yaşanan olumsuz olaylara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez Uber çalışanı değil, araca binen yolcu mağdur oldu. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelmek üzere İstinye'den kızıyla birlikte Uber'e binen Birgül E. havalimanına yaklaştığı sırada Basın Ekspres yolu üzerinde aracın şoförüyle fiyat konusunda anlaşmazlık yaşandı.

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DARP EDİLEN KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI

İHA'nın haberine göre Uber şoförü yolcudan normal ücretin çok daha üzerinde bir rakam olan 220 lira istedi. Fiyatın çok yüksek olması nedeniyle bu rakamı ödemek istemeyen yolcu Birgül E. ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uber şoförü yolcuyu darp etti. Yaşadığı fiziki şiddetle kadın yolcu kanlar içinde kaldı.

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"HANIMEFENDİYİ OLDUĞU GİBİ ARAÇTAN BARİYERLERİN ÜZERİNE ATTI"

Basın Ekspres Yolcunda olayın yaşandığı sırada bölgeden geçen Atatürk Havalimanı'nda görevli taksi şoförü Murat Tağu, "Basın Ekpres Yolundan havalimanına geldiğim sırada sağda park halinde bir araç gördüm. Araçta bir sorun olduğunu tahmin etti. Aracın önünde durduğumda bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcuttu. Ben kızla ilgilenirken hanım efendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Aracın resimleri de mevcut. Sürücüyü tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürükledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye'den binmişler. Havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 tl istenmiş. Hanım efendi itiraz edince, ben havalimanına girmiyorum, girersem bana ceza uygulayacaklar" demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı" diyerek gördüklerini anlattı.

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DARP EDEN ŞOFÖRÜN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yol kenarında kanlar içinde kalan kadın yolcuyu taksiye alarak Havalimanına getiren Murat Tuğa, ilk olarak havalimanı sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra Dış Hatlar Gidiş katının bulunduğu alan gelen sağlıkçılar yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de sağlık kontrolünün ardından darp edilen yolcuyu şikayet dilekçesinin alınması üzere Havalimanı Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Kadın yolcunun ABD'ye gidecek kızı ise emniyet güçlerinin yardımıyla uçağına yetiştirildi. Yaşanan olayın ardından yolcuyu darp eden Uber şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Atatürk Havalimanı Uber darp

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
bence taksicilerin uberi kötülemek için yaptığı bir şey bunar ne çakallar var ya yapmıyacakları şey yok
Ben bie UBER şöförüyüm böyle birşey kesinlikle olamaz çünkü biz hicbirzaman musteriden alamadığımız para icin tartışmaya girmeyiz iyi günler der ugurlariz uber bize o parayi zaten yolluyor yapilan haber'e bak yoldan gecerken goren sahit'e bak zaten haber'de araci aradiklarini soylemisler uber e kayitli arac hicbiryere gidemez kacamaz aninda bulunur birde nerden biliyorlar her arac uber deil transfer yapan ayni marka model araclar var bana bu haber cok sacma geldi hicbir inandiriciligi yok bu haber bana gore ya transfer isi yada düzmece haber.
tanığın taksici olması enteresan :D, Uber'e yönelik algı oluşturmak, kendilerine yönelik haberleri unutturmak için yapılmış bir oyun gibi geldi bana.
@61_berke_61 hiç bir uber şöförü böyle bir şey yapmaz öyle bir olay yapalımki uberi kötü gösterilim diye yapılmış bir kurgu bu
ulan bu taksici çakalların yapmayacağı şey yok. habere bak. öyle düzemece haber ki şahit ne tesadüftür ki bizim cici taksi şöförümüz. bak bak bak. almış bayanı alana götürmüş falan. bak sen. ulan siz menfaatiniz için 15 temmuz gecesi alandan çıkarmak için insanlara 100 dolar fiyat çektiniz be. ne konuşuyorsunuz...
böyle sadist ve psikopat insanların taksicisi ubercisi olmaz. Yanına bırakmamak lazım. kanunlar bunun için var.
dayağı uberde yersin seni takside ağırlarlar :) binme kardeşim yasal değil
taksici arkadaşlar bukadar basit süşünmeyin biraz daha iyi senaryo yolda görmüş bir sorun oldupunu farkedip durmuş yaw arkadaş millet ölse durduğunuz yok
amerikada uber defalarca kullandım kartan nakit ödüyorsun elden para almıyor diye biliyorum bu haberi yapanlarında dikkat etmesini istiyorum
İnanmıyorum.Uber olamaz yalan hbr yada iftira.
fiyatı kabul edip aracı çağırıyosun sonrada bni soyuyolar diye bağırıyosun araçda kendini atıyosun ve havalimanı taksi si yolda sizin için duruyo müşteriye durmayan bncce bu bayanın uçak bileti gerçekden varmı araştırılmalı bugüne kadar böyle bir olay yaşanmadı resmen karalama terbiyesizler harikasın uber
o zaman taksıcılere atılan ıftıralarda yalan sızınkı gıbı haksız kazanc saglamanın yolunu bulmusunuz bu dunyanın obur tarafıda var
yalan haber uber sofor olsa 10 dakkaya bulunur..sari taksidir
Taksidir o uber olsa duramazdın. Uygulamasında zaten ne kadar ödeyeceğini biliyor ikiside haber çok saçma.
ÜLKE NE HALE GELDİ HER YER ÜÇ KAGITCI DOLU
vallahi taksi çıkmalarının uber e geçtiğini düşünürsek olmayacak olay değil hırsızdan herşey beklenir bu da bi örneği işte madura geçmiş olsun
uber de para araçda değil kredi kartı ile alınır yurtdışında uber taksiye göre yarı yarıya avantajlıyken Türkiye de taksi fiyatina göre 2 kar daha pahallı olmasına rağmen bu halk uber kullanıyorsa taksiciler nerde yanlış yaptıklarını bir düşünsün 8 bin lira kirayı çıkarcam diye hurda araçlarla yollarda terör estirip milletin canını malına hiçe sayan banazlara lafım tüm yollar paşaların sanki
şöför için öss tarzı ulaştırma bakanlıpının sınavına girmesi gerekyır güvenlik bile sınavla olunuyor
Uber'de kişinin gideceği yerin kaç km olduğu ve ne kadar ücret ödemesi gerektiği önceden bellidir. Uber şoförü kafasına göre fiyat isteyemez. Bu yüzden bu haber yalandır. Kimin yaptırdığı da ortadadır. İnsan bari biraz daha mantıklı kurgular haberi...
adamların yaptığı yalan haber bile Uber'in nasıl çalıştığından bihaber olduklarını gösteriyor. Kişi kendinden bilir işi misali, sarı taksilerle defalarca yaşadığımız sorunu, sanki Uber de yapıyormuş gibi gösterilmeye çalışılmış. Uber'in en büyük numarası yolcu ve taksici arasında para akışı olmamasıdır. Uber hesabı açabilmek için kredi kartı veya paypal gibi bir sisteme abone olma zorunluluğu var. Yolculuk tamamlandığında Uber bu parayı yolcunun hesabından direkt olarak çeker. Şoföre de alması gereken parayı Uber iletir. Yalanınızı seveyim..
bu nasıl resimdir 2 saattir resmi çözmeye çalışıyorum kadının yarısı nerede diye çekeceğiniz resminde yapacağınız haberinde içine etsinler
cezası yokki zaten yakalansa ne olacak. 10 tl benzin 220 tl iste . burası türkiye .
bayanı dövme
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