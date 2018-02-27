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İstanbul'da ünlü gece kulübünün tuvaletinde dehşet! Garson tecavüze kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 06:41 | Son Güncelleme

Ortaköy’de Türk avukat arkadaşı ile eğlenmeye giden yabancı avukata, tuvaletin yerini sorduğu garson tecavüze kalkıştı. Olaydan sonra kaybolan garson yakalandı.

Ortaköy'de 7 Ocak'ta sabaha karşı 04.10 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Türk avukat arkadaşı G.S.Y ile kulübe gittiğini anlatan yabancı uyruklu kadın avukat M.M., tuvaletin yerini sormak için garsondan yardım istedi. Garsonun kendisine kadınlar tuvaletinde tecavüz girişiminde bulunduğunu anlatan genç kadın polise başvurdu. İfadesinde garson C.B.'nin kendisini iterek tuvalete kilitlediğini, ağzını kapatarak öpmeye başladığını, direnince de pantolonunu indirdiğini söyleyen M.M. bağırmaya başlaması üzerine garsonun tecavüz girişiminin ardından korkarak kaçtığını söyledi.

ÖZEL EKİP YAKALADI

Garsonun kayıplara karışmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı üzerine, İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro özel ekip kurdu. Garson C.B. (32) yakalandı. Suçlamaları reddeden evli ve iki çocuk babası garson, "Masadakilerden biri, kadını lavaboya götürmemi söyledi. Lavaboya götürüp kendisi lavabodayken ben lavabonun kapısında bekledim. Lavabodan çıkmayınca görev yerime döndüm." diyerek kendini savundu. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri ve tanıkların ifadeleri üzerine garson, genç kadına tecavüz girişiminden tutuklandı.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Garson tecavüz girişimi gece kulübü

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Eskiden ülkede falan projeye imza atan gençler konuşulurdu, şimdi ise evledirme zırvası, survivor saçması, yeteneksiz Türkiye ve tecavüz konuşulur oldu. Kahrolarak söylüyorum neredeyse her gün bir kaç vaka, arttık kıçımıza korka olduk.
Cem Yılmaz' ın dediği gibi aklı yok fikri var. Sahip olamazsan ona başına her türlüyü belayı açar. Sonra sana sorarlar pişmanmısın diye, uçkurun sana bakar kıs kıs güler, sen gerçekten pişmanım desende yoktur çaresi...Erkek arkadaşlar bir tek siz de yok o deliden LÜTFEN UÇKURUNUZA SAHİP ÇIKIN, ÇIKMAYANLARI UYARIN.
@ay_y_1972 ne güzel yazmışsın be arkadaşım... teşekkürler
E nolcaktı? bar dediğin gece kulübü dediğin yerler pislik yuvasıdır tabi taciz tecavüz olacak kalkıp da namaz mı kılacaklardı??
okumaktan uzaklaştıkça maalesef cehalete yöneliyoruz.Her şey eğitimle başlar
Mal garson, saldırdığı kadın da avukat çıkmış...
kürt işçi çalıştırırsan ,bunlar olur.ne itibarın kalır işyeri olarak nede geleceğin
memleketi neresiymiş garsonun? ben ayrımcılık yapmıyorum onlar kendini yaptıklarıyla ayırıyor...
yeni türkiye durmak yok yola devammı :)
@djeren_soylu_2017 ulan dallama camış..başına taş düşse hükumetten biliyorsun..doğrusu zeka yaşını merak ettim..mutlaka moron olmalısın..sen bi Bakırköye görün en kısa zamanda..normal görünen anormal tiplerden biri olduğun hele paranoya nöro psiko somatik bir manyak olduğun apaaçık belli..Yaptığın sikimsonik yorumdan anlaşılıyor...
dünya görüşü seküler, inanç dairesinde "içinde kötülük olmayan" zevat birbirini düdüklemeye kalkışmış... boşuna demiyoruz içmeyin şu zıkkımı diye.
deli deliden imam ölüden hoşlanır içip içip kendinden geçenler .. bu basina yansiyan yansıtmayan neler var neler .. oraya giden kadından ne hayır gelirki
idam gelsin bu garson hadım edilmeli
ne de olsa yabancı, yolludur bunlar deyip kalkışmıştır tecavüze, 2 gün yatar çıkar.
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