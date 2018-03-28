İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Kartal'da İBB Zabıta Ekipleri ile Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri park yeri yüzünden karşı karşıya geldi. İBB tarafından Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne araçlarıyla gelenlerin park sorunun çözmek için caddede bulunan boş alana otopark yapmak için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre ise Kartal Belediyesi ekipleri vatandaşın mağduriyetini çözmek isteyen İBB ekiplerine karşı çıktı. Çalışmaları engellemek isteyen Kartal Belediyesi kalabalık şekilde gelerek İBB Zabıta ekiplerini engellemek istedi. Yer yer tartışma yaşanmasının ardından olay yerine polis çağrıldı. Her iki belediye ekiplerinin yetkililerinin görüşmesinin ardından uzlaşma sağlandı. Alana iş makinesi çekilirken, zabıta ekipleri de ayrıldı. (İHA)
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