HABER

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 10:12 | Son Güncelleme

Kartal'daki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelenlerin park probleminin çözümü için çevresine otopark yapmaya çalışan İBB zabıta ekiplerine, Kartal Belediyesi zabıta ekipleri zorluk çıkardı. İki belediye zabıta ekipleri arasında yaşanan uzun süren gerginlik, yetkililerin anlaşmasıyla alana iş makinesi çekilerek zabıta ekipleri ayrıldı.

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Kartal'da İBB Zabıta Ekipleri ile Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri park yeri yüzünden karşı karşıya geldi. İBB tarafından Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne araçlarıyla gelenlerin park sorunun çözmek için caddede bulunan boş alana otopark yapmak için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre ise Kartal Belediyesi ekipleri vatandaşın mağduriyetini çözmek isteyen İBB ekiplerine karşı çıktı. Çalışmaları engellemek isteyen Kartal Belediyesi kalabalık şekilde gelerek İBB Zabıta ekiplerini engellemek istedi. Yer yer tartışma yaşanmasının ardından olay yerine polis çağrıldı. Her iki belediye ekiplerinin yetkililerinin görüşmesinin ardından uzlaşma sağlandı. Alana iş makinesi çekilirken, zabıta ekipleri de ayrıldı. (İHA)

Erdoğan'dan 'bozkurt işareti' yorumuErdoğan'dan 'bozkurt işareti' yorumu
OHAL niye devam ediyor?OHAL niye devam ediyor?
Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme!Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İBB zabıta kartal belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.