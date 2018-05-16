HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da bonzainin imalat merkezi olarak gösterilen Çayırbaşı'na yönelik operasyon sırasında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan zehir tüccarı Saide D., 14 adamıyla birlikte tekrar yakalandı ve tutuklandı. Öte yandan bir çete üyesinin, zehirden gelen parayla dans ettiği video da büyük tepki topladı.

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınmış, 'uyuşturucu çetesi lideri' Saide D., evinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılma kararının ardından kapsamlı yeni bir soruşturma açıldı. Saide D.'nin, Gaziosmanpaşa dışında Çayırbaşı'ndaki bir evi daha uyuşturucu ticareti için kullandığı tespit edildi.

Zehir satışı yapılan noktaları tek tek tespit eden Sarıyer Polisi, operasyonun düğmesine bastı. 14 kişi gözaltına alındı. Saide D.'nin yakalandığı evin çocuk odasında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrca çok sayıda uyuşturucu hap ve kilolarca uyuşturucu yakalandı.

Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan ve gizli zulaları olan kaçak 8 bina İBB kararıyla yıkıldı. Çete lideri Saide D. ve 6 adamı tutuklandı. Haberi alınca büyük sevinç yaşayan bölge halkı, "Artık buralarda inşallah bir daha uyuşturucu kullanımından ölen olmayacak" diye dua etti. Saide D.'nin kocası ve bir oğlunun uyuşturucudan, diğer bir oğlunun ise cinayetten tutuklu olduğu belirtildi.

UYUŞTURUCU PARASIYLA DANS

Polis, çetenin torbacılarından Tolga G.'nin uyuşturucu paralarıyla dans ettiği anları gösteren bir videoya ulaştı. Tutuklanan Tolga G., videoda paraları göbeğine koyarak eğlenmekten kaçınmıyor. (Sabah)

zehir-operasyon-2

zehir-operasyon-3

zehir-operasyon-4

zehir-operasyon-5


PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
FETÖ'cüler askeri kazağa gizli kamera yerleştirmişFETÖ'cüler askeri kazağa gizli kamera yerleştirmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bonzai saide d istanbul operasyon

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

İlginizi Çekebilir

Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar

Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

Muş Valisi Aziz Yıldırım Vartolu nineyi kırmadı! Altın küpe için talimat verdi

2018'in en popüler seyahat rotaları

2018'in en popüler seyahat rotaları

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü

Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü

Maden işçileri yerin 300 metre altında ilk sahuru yaptı

Maden işçileri yerin 300 metre altında ilk sahuru yaptı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.