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İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde kadınlara yönelik yankesicilik olaylarına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki alışveriş merkezlerinde kadın müşterilerin çantaları, çantalarından cep telefonu ve cüzdanlarının çalınmasına ilişkin şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı. Şişli, Esenyurt, Eyüp ve Fatih'teki alışveriş merkezlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, emniyette hırsızlık ve yankesicilikten kaydı bulunan 1'i kadın 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, Sultan T. (27) ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen İsmail T'yi (20) 9 Mart'ta Beyoğlu Dolapdere'de yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Alışveriş merkezlerindeki dükkanlara ait güvenlik kamerası kayıtlarında, yankesicilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin, girdikleri dükkanlarda alışveriş yapan kadınları hedef seçtiği, Sultan T'nin kardeşi olduğu öğrenilen çocuğa, alışveriş yapan kadınların çantasını çaldırdığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca, mağdur bir kadının mağazada çantasının çalındığını fark edip araması da yer alıyor. (AA)

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