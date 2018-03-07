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İstanbul'daki tarihi camide akıl almaz görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 17:19 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te bulunan tarihi Ahi Çelebi Camisi’nin bahçesi ve girişi 1 haftadır sular altında. Denizin hemen yanındaki caminin bahçesine, gider borularından çok sayıda denizanası da geldi.

1480 yılında yapılan ve 1 hafta önceki şiddetli yağmurda bahçesi ve girişini su basan Eminönü’ndeki tarihi Ahi Çelebi Camisi’nin sorunuyla bir haftadır hiçbir yetkili ilgilenmedi. Cemaat durumdan şikâyetçi.

Cemaatteki bir kişi, "Namaza gideceğiz camiye giremiyoruz, ayakkabımızı çıkarsak, suya girsek, abdestimiz bozulacak, su pis ve deniz suyu. Ne belediye ne anıtlar kurulu ne de vakıflar, hiçbir ilgilenen yok, yazık günah, halimiz ortada" dediler.

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Bu arada denizin hemen yanındaki caminin su dolan bahçesine gider boruları aracılığıyla çok sayıda denizanası geldi. Birkaç güne kadar bahçeye balıkların da geldiğini belirten Celil Afgan duruma dikkat çekmek için biriken suya olta attı.

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Geçtiğimiz ayın 28’inde yağan sağanak yağmurla birlikte caminin bahçesini ve girişini su basmıştı. Camiye gelenler ise sular altında kalan bahçeyi geçmek için bankların üzerinden yürümek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul cami denizanası Ahi Çelebi Camisi

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
EYYY AKP KİLESELERİ ONARIP HRİSTİYANLARA YARANACAĞINA KENDİ TARİHİ CAMİLERİNİ ONAR NEDEN BUNU YAPMAZSIN ANLAMIŞ DEĞİLİM ? KİLİSELERİ DEVLET BÜTÇESİNDEN ONARIYOSUN AMA CAMİLERE GELİNCE CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA CAMİ GİDERLERİ ADI ALTINDA CUMAYA GELEN CEMAATTEN YARDIM TOPLUYORSUNUZ BU NASIL BİR MÜSLÜMANLIK HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM EY TÜRK MÜSLÜMAN HALKIM GÖRÜN BUNLARIN NASIL BİR MÜSLÜMAN OLDUĞUNU..! UYANINNN..!
musluman olsaydin anlardin
Cami ,cami diye bağıranlar nerede.
İNANILIR GİBİ DEĞİL.
made in turkey
camiye terlikle girmişler... kesin cehape yapmıştır
oradan çıkar veya yolsuzluk olsa hemen çökerler demekki para yok
Diyanete kamyonla para veriliyor.Onaltı üniversitenin toplamından daha fazla maddi destek alıyorlarmış.Ama hala namaz sonrası cemaatten para isteniyor.Devletin desteğinin nerelere harcandığının hesabı verilmeli.O para vatandaşın cebinden çıkıyor.
Ofli Mahmut hoca be derdi çözemiyorsan senin hocalığına.
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