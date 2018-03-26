İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'da vapurda yaşlı adam müzisyenlere tepki gösterdi. Yaşlı adama vapurun güvenlik görevlisi müdahale ederken bazı vatandaşlar da yaşlı adama tepki gösterdi.

Yaşanan arbede anında adamın "Bunlar misyoner" diye bağırması dikkat çekti.

Güvenlik görevlisi ise adama "Müzik dinlemek istemiyorsan yukarı çıkarsın" diye müdahale etti.