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İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 20:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir vapurda çekilen video sosyal medyada hızla yayıldı. Vapurda şarkı söyleyen müzisyenlere tepki gösteren yaşlı adam 'Bunlar misyoner' diye bağırdı.

İstanbul'da vapurda yaşlı adam müzisyenlere tepki gösterdi. Yaşlı adama vapurun güvenlik görevlisi müdahale ederken bazı vatandaşlar da yaşlı adama tepki gösterdi.

Yaşanan arbede anında adamın "Bunlar misyoner" diye bağırması dikkat çekti.

Güvenlik görevlisi ise adama "Müzik dinlemek istemiyorsan yukarı çıkarsın" diye müdahale etti.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Yaşlıda olsa gençte olsa, gerzek her yaşta vardır.Kafasının içersin de bir sürü örümcek varken bunların olması gayet normaldir.Allah akıl fikir versin...
Hocam şöyle bir durum var. Kimse kimseyi rahatsız etmek zorunda değil. Adam yolculuk yapmak için vapura biniyor. Müzik dinlemek istese canlı müzik olan bir yere gider herhalde. Herkesin müziği sevmesi mümkün değil
Hocam
@engincicikler vapurun başka bölümüde var gider oraya oturur
@engincicikler ağzına sağlık.diğer sersemler bunu bir anlasa
@engincicikler gençler kafalarına gore müzik çalmıyodur izin almıslardır hayalim20 haberi izlersen guvenlik müzik dınlemek iştemiyosan yukarı cık dıyo yobaza müzik ne zaman misyonerlik oldu yobaz bunlar misyoner dıyo
biri şu amcaya Fatiha nın anlamını sorsa tek kelime yorum yapamaz ama Allahın Rahmeti olan sanatı kafirlik zanneder... şimdi ben cihat ettim artık cenneti garantiledim diye böbürlene böbürlene eve gitmiştir. Keşke inandığı kitabı bir kez okusaydı.
geri zekalı yobazz
Ya bir yandan adam hakli..ben senin muzigini dinlemek zorunda degilim..niye her yerde amatörce muzik caliyorlar
Geri zekalı yobaz her güzel şeyi kafirlik misyonerlik zanneden bir koyun beyinsiz
@durmus.topal gerizekalı top. senin gibi malın dinlediği müziği dinlemek zorundamıyız
Çalan müzik kazara İslami olsaydı herkes alkış tutardı dimi...
Yahu bu yobazla ne içiyor ne yiyor merak ediyorum. Daha önce neredeydiler? Kimden yada kimlerden cesaret alarak bu akıl ve mantık dışı saldırıları yapabiliyorlar? Kaldı ki misyoner olsa ne olur olmasa ne olur? Sen imanına ve dinine bağlılığına mı güvenmiyorsun? Çok yakınen biliyorum ki bu tipler ve son 16 yılda dini istismar ederek siyaset yapanlar yüzünden pek çok insan dinini sorgular duruma gelip deist oldu. Tanrı inançları var ama bunlar müslümansa ben değilim diyenler o kadar çoğaldı ki... Sebep olanlar kına yaksınlar...
kafada takke üstünde cübbe durum ortada zaten
hiç bir şeye tahammülünüz yok. sanat eseri parçalayan ışid ile ruh eşisiniz.
Bu tarz geribeyinliler her dçnemde vardı artık meşrulaştırıldı.
Bu adamın yaptığı elbette saçmalık ama ben de vapurda her eline gitar alanı dinlemek zorunda değilim, biraz bu yönden de baksınlar...
Ya kardeşim adam vapurda müzik dinlemek zorunda mı? Herkesin müzik zevki farklıdır ayrıca. Topluma açık alanlarda herkese kendi müzik tarzını dayatamazsın. Tak kulaklığını dinle ne tarz dinliyosan.
Bazen vapurda 3-5 soytarı bir araya geliyor, başlıyor işkence. Kardeşim herkes sizin söylediğiniz müzik türünden hoşlanmak zorunda değil. Vapurda, metroda, tramvayda bu tiplere kim izin veriyor. Ses sese benzese, merzifon eşeği gibi bağırıyorlar
gerciden, ilericiden, yerinde sayandan, ne akardan ne kokardan hiçbişeye karışmam, herşeye karışırım diyenden korkmayın asıl gençliğini yaşayamamış hayatı ıskalayandan korkun , gençlik eldeyken yaşayın hayatı ,sonra bu amca gibi kin duyarsınız ,hayatın tadını çıkarandan
1 ay önce olmuştu yeni haberi yapılmış yaşlı adam haksızdı
bunların fakirlikten beyni sütlaç olmuş...
çalğı çengı şeytanın ezanıdır dinde çalgı çengı yoktur
Müzik ruhun gıdasıdır bunu anlayamayan ruhsuzdur.
aynen öyle kardeşim kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. vapurda müzik nedir ya. git evinde çal. terbiyesizler
HAİNLİĞİN YAŞI BAŞI OLMAZ..
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