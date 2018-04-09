HABER

İstanbul'daki yangında can pazarı!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 00:20 | Son Güncelleme

Fatih’te 5 katlı binanın 3’üncü katındaki çıkan yangın paniğe yol açtı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın söndürüldü.

Yangın, Şehremini Mahallesi Ayıkfırını Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3’üncü katında saat 22.00 sıralarında çıktı. Evden dumanların çıktığını görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekibi, aracını sokağa bırakıp yangının bulunduğu bölgeye gidince itfaiye aracı olay yerine ulaşmada güçlük çekti. Polisin aracını kaldırmasının ardından itfaiye aracı olay yerine geldi.

Fatih'te yangın; mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, ilk olarak binada mahsur kalanları merdiven uzatarak kurtardı. Mahsur kalan 6 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen biri yaşlı kadın 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

(DHA)

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı varAskeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Fatih yangın

En Çok Okunan Haberler

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu

Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu

Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi

Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi

Bursa'da büyük vicdansızlık: Atı otomobiline bağlayıp koşturdu!

Bursa'da büyük vicdansızlık: Atı otomobiline bağlayıp koşturdu!

Dışarıdan bakanlar ev sanıyordu! Tek tek mühürlendi

Dışarıdan bakanlar ev sanıyordu! Tek tek mühürlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.