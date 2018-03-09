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İstanbul’dan Suudi Arabistan’a pistonlarla göndereceklerdi! Polise takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 12:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen pistonlara yerleştirilmiş 51 kilo 728 gram ağırlığında 320 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir kargo şirketinin yurt dışı servisine uyuşturucu geldiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Kargo şirketine uyuşturucu dedektörü köpeklerle yapılan baskında, İstanbul’dan Suudi Arabistan’a gönderilecek tahta sandıklara yerleştirilmiş 9 ayrı piston içine zulalı 51 kilo 728 gram ağırlığında captagon türü uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplar, demir kesme aletiyle pistonlardan çıkarıldı.

uyuşturucu

İHA'nın haberine göre polis, uyuşturucu hapları İstanbul’dan göndermeye çalışan kişi ya da kişilerle Suudi Arabistan’daki alıcıyı tespit etmeye çalışıyor.

uyuşturucu

İstanbul narkotik polisi, son bir yılda buna benzer operasyonlarda çeşitli ülkelerden gelen ya da sevk edilen toplam 5 milyon 773 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'uyuşturucuyla mücadele' kapsamında zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonları aralıksız devam ediyor.

uyuşturucu

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Anahtar Kelimeler:
istanbul uyuşturucu Suudi Arabistan kargo

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kargoyu bilelum ki kargomuzu vermeyelim artık.
Saud yönetiminde yer alan çok kişi hapçı, keş olduğu bilinir, geçen hafta BM insanhakları /Süriye de ki durumu görüşmesindenden sonra SAud ve ABD delegeler bir parti düzenlemişlerdi orda bu tip haplar ve buna bemzer uyuşturucu zeytin gibi gider, bu yetkili insanların yaptıkları içtikleri kulandıkları madeler.Normal insanlar ne kulanıyor ne içiyor onu bilmem , su ve başağrı hapları içtikleri belirtileri yok olsaydı Saudın ABD nin talimatı ile özelikle Müslüman ve arap ülkelere yaptıkları zülmü tahribatları katliamları protesto ederdi. gerçi öyle protesto yapma bir luxleri yok oda var
piston aşağı indi
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