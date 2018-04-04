İstanbul Emniyeti 2017 faaliyet raporunu açıkladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2017 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, polis ekipleri 23 milyon GBT sorgusu ve 6 bin 399 uygulama yaparak 7 bin 310 silah ile 9 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Haklarında yakalama kararı bulunan 97 bin 656 şahıs yakalanırken, tüm yapılan faaliyetlerde 2 milyon personel görev aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerinin, operasyonların, ele geçirdiklerinin ve gözaltına alınan kişi sayını açıkladığı faaliyet raporu yayınladı. 2017 yılı içerisinde yapılan faaliyetlerde, polis ekipleri 23 milyon GBT sorgusu ve 6 bin 399 uygulama yaparak 7 bin 310 silah ile 9 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Haklarında yakalama kararı bulunan 97 bin 656 şahıs yakalanırken, tüm yapılan faaliyetlerde 2 milyon personel görev aldı.

44 milyon 277 yolcunun detaylı belge kontrolü

Atatürk Havalimanı ve Anadolu Yakasında bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2017 yılı içerisinde yeni bir koruma sistemine kavuştu. Günlük 90 bin aracın giriş ve çıkışının gerçekleştiği havalimanlarında şüpheli görülen araçlar, kontrol noktalarında durdurularak titizlikle aranıyor. Dünya genelinde faaliyet gösteren havalimanlarında en önemli sorunlardan biri pasaport kontrolü. İstanbul polisi, yıl içerisinde 44 milyon 277 yolcunun detaylı belge kontrolü gerçekleştirildi. Şüpheli bulunan kişiler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Toplu ulaşım noktasında 2 milyon 185 bin 439 kişiye yönelik GBT sorgusu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çok vatandaşın kullandığı marmaray, metro, tramvay, iskeleler ve metrobüs giriş ve çıkışlarında da görev yaparak çok sayıda işlem gerçekleştirdi. Polis ekipleri, 137 noktada, 852 personel ile suçların önlenmesi ve vatandaşların daha rahat seyahat edebilmeleri için görev yaptı. Burada alınan tedbirler kapsamında; 2 milyon 185 bin 439 kişiye yönelik GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucunda 3 bin 182 aranan şahıs ile 11 bin 23 yoklama kaçağı yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında 28 farklı operasyona imza attı. Yurt genelinde yapılan 28 farklı operasyonda, şüpheli ve hakkında arama kararı bulunan 109 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda, 136 adet tabanca 49 adet av tüfeği, 4 adet uzun namlulu silah 1 adet el bombası, 4 bin 180 adet çeşitli çap ve markalarda fişek, silah yapımında kullanılan makineler ile çok sayıda silah mekanizması ele geçirildi.