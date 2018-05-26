İstanbul Emniyeti’nde 67 polis üst rütbelere terfi etti

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğünde toplam 67 Emniyet müdürü ve emniyet amiri bir üst rütbeye terfi etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Anadolu Yakası'ndan sorumlu il emniyet müdür yardımcısı olanak görev yapan ikinci sınıf emniyet müdürü Turgay Aytepe bir üst rütbeye terfi ederek, birinci sınıf emniyet müdürü oldu. 24 üçüncü sınıf emniyet müdürü, 25 dördüncü sınıf emniyet müdürü ile 17 emniyet amiri bir üst rütbelere yükseldi.

24 EMNİYET MÜDÜRÜ 2. SINIFA YÜKSELDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu, Asayiş Şube Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Foto Film Şube Müdürü Koray Şensoy, Pasaport Şube Müdürü Murat Ellik, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hakan Demir, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Muharrem Yazgan, Personel Şube Müdürü Ömer Kumlu ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürü Emre Erdoğan ile Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Levent Binici ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kaya’nın da aralarında bulunduğu 24 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.