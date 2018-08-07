HABER

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 16:28 | Son Güncelleme

Türkiye Esenyurt'taki dehşeti konuşuyor. Suudi Arabistan uyruklu babası tarafından sokak ortasında dövülen küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kalçasında da derin kesikler bulunduğu belirtildi. Küçük çocuğun daha önce de bir çok kez şiddete maruz kalmış olabileceği kaydedildi. Halk tarafından linç edilmek istenen baba ise tutuklandı.

Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistanlı Nidhal Mohammed Tımraz, 2 yaşındaki çocuğunu yol ortasında dövünce çevredekiler tarafından linç edilmek istenmişti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yoldan geçen sivil bir polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınan Nidhal Mohammed Tımraz polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi. Nidhal Mohammed Tımraz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ, KALCASINDA DA DERİN KESİKLER VAR

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kalçasında da derin kesikler bulunduğu belirtildi. Küçük çocuğun daha önce de bir çok kez şiddete maruz kalmış olabileceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Mohammed Tımraz isimli şahıs, çocuğunu yol ortasında dövmeye başladı. Dayakla yetinmeyen cani adam, daha sonra küçük çocuğun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı.

Son olarak da çocuğu birkaç kez sırt üstü yere vuran adama bu sırada yoldan geçen sürücüler müdahale etti. Çocuğu cani adamın elinden alan vatandaşlar, adamı linç etmeye kalktı. Bu sıra da tesadüfen yoldan geçen sivil bir polis memuru araya girerek cani babayı linç edilmekten son anda kurtardı. Gözaltına alınan baba, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (İHA-DHA)

PARTNERRöntgeni görünce... Kimse inanamadıRöntgeni görünce... Kimse inanamadı
Yılanı kaçırmak isterken okulu yakacaktıYılanı kaçırmak isterken okulu yakacaktı
19 yaşındaki Emir, arazide ölü bulundu19 yaşındaki Emir, arazide ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt beyin kanaması hastane raporu Yaralı Çocuk

En Çok Okunan Haberler

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Darbe endişesi iddiası!

Darbe endişesi iddiası!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.