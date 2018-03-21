IHAAW174045-ASA/21-03-2018

- İstanbul Esenyurt’ta tekstil atölyesine yönelik kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

21.03.2018 17:40:45 TSI

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