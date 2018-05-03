İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

Olay, 23 Nisan akşamı saat 23.00 sıralarında Fatih Kumkapı'da bir internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden yakın zamanda çıkan 30 yaşındaki Hasan A. kalacak yer bulabilmek için daha önceden tanıdığı 24 yaşındaki Serhat G.'yi aradı. Serhat G. ise Hasan A.'yı imam nikahlı eşi olan Ezoza K. (25) ve onun üvey kardeşinin kaldığı Laziz S.'nin (30) kaldığı eve yönlendirdi.
CEP TELEFONUNU ÇALARAK KAÇTI
Bir süre sonra Ezoza K., Serhat G.'ye, Hasan A.'nın kendisini taciz ettikten sonra cep telefonunu çalarak kaçtığını söyledi. Bunun üzerine Serhat G. ise Hasan A.'ya ulaşarak işlettiği internet kafeye çağırdı. Hasan A.'nın kafeye gelmesi üzerine ikili tartışmaya başladı. Ezoza K.'nın Hasan A.'ya tokat atması üzerine ise tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serhat G. yanında bulunan bıçağı Hasan A.'ya sapladı. Hasan A. aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Serhat G., odada bulunan Ezoza K. ve Laziz S. ise önce kafedeki kanları temizledi, ardından çağırdıkları taksiyle Hasan A.'yı hastaneye gönderdi.
POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI
Hasan A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Taksiciden olayın gerçekleştiği kafeyi öğrenen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Olayla ilgili Serhat G., Ezoza K. ve Laziz S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Cinayet anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tartıştığı görülüyor. Daha sonra tartışma kavgaya büyüyerek kavgaya dönüşüyor ve Hasan A. bıçaklanıyor. Hasan A. aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken diğer şüpheliler etrafa yayılan kanları temizliyor.
İHA
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