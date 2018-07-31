İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

Fatih’te ağabeyiyle gezintiye çıktıktan bir süre sonra kaybolan Irak uyruklu ve down sendromlu bir şahıs, polis ekipleri tarafından Beyoğlu’nda ağlarken bulundu. Haliç Polis Merkezi’ne teslim edilerek burada misafir edilen şahsı polis ekiplerinin elleriyle beslemesi büyük alkış topladı. 4 gün sonra ağabeyine teslim edilen şahsın yaşadığı mutluluk ise kameralara yansıdı.

KONUŞAMIYORDU, PARMAK İZİ YOKTU...

Fatih’te Irak uyruklu ağabeyi Abdullah Hasaballah Salman Al Qaysı ile birlikte geçtiğimiz 4 Temmuz Çarşamba günü gezintiye çıkan down sendromlu Talip Al Qaysı, bir süre sonra kayboldu. Kardeşinin kaybolduğunu fark eden ağabey Al Qaysı bir süre onu aradıktan sonra Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyas Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine tüm ekiplere anons geçilerek kaybolan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayın ardından Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde bir şahsın yalnız başına ağladığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı devriye ekipleri, şahsı polis aracına bindirerek Haliç Polis Merkezi’ne teslim etti. Engelli olduğu için konuşamayan Talip Al Qaysı’nın, parmak izi kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemedi. Bunun üzerine polis ekipleri, ülke genelinde kayıp başvurusunda olup olmadığını araştırmaya başladı ancak eşkale uygun bir kişi bulunmadı.