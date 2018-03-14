İstanbul Film Festivali, 37. kez sinemaseverlerle buluşacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 37. kez sinemaseverlerle buluşacak. 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı örneklerinin yanı sıra usta sinemacılarla söyleşiler yer alacak.

İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 198 uzun metrajlı ve 12 kısa filminden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşacak. Festival kapsamında 12 günde, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.

“SEYİRCİSİYLE VE KENTLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR FESTİVAL”

İstanbul Film Festivali’nin programı, bugün Taksim’de bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “İstanbul Film Festivali, seyircisiyle ve kentle bütünleşmiş, bir kuşak sinemacının ve izleyicinin yetişmesine önemli katkılarda bulunmuş bir etkinlik. Özenle hazırlanan bölümleri ve nitelikli seçkisiyle festivalimizin daha nice sinemacı ve film izleyicisinin düşünce dünyasını zenginleştireceğine inanıyoruz. 37. İstanbul Film Festivali’nin düzenlenmesindeki katkıları için başta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu yıl festival sponsorluğunu üstlenen Vodafone Red olmak üzere tüm destekçilerimize içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Siz değerli basın mensuplarına da festivalimizin duyurulması konusundaki destekleriniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktaran İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan da, Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmleri açıkladı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün ise festival kapsamında bu yıl 13. kez Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek “Köprüde Buluşmalar” ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.

FESTİVALDE TEKNOLOJİK YENİLİKLER

37. İstanbul Film Festivali’nin açılış töreni, kırmızı halı ve ödül töreni gibi birçok etkinlik dijital ortamdan canlı izlenebilecek. Ayrıca bu yıl Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yer alacak Festival Merkezi’nde gerçekleştirilecek söyleşiler ve festivalin ulusal ve uluslararası konuklarıyla yapılacak seçili röportajlar da dijital ortamda takip edilebilecek. Ayrıca bu yıl festivalde ilk kez Sanal Gerçeklik (Virtual Reality - VR) deneyimleri yer alacak. Yurt dışındaki önemli festival programlarında yer bulan VR içerikler, özel sanal gözlükler aracılığıyla İstanbul Film Festivali takipçilerine interaktif deneyimler yaşatacak.