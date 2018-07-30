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İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

İstanbul Güngören'de İranlı turist kadınları 'tantanacılık' yöntemiyle dolandırarak parasını alarak kaçan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. Dolandırılan İranlı kadın ise polise dakikalarca gözyaşı döktü.

Olay, saat 14.15 sıralarında tekstil ürünlerinin yoğun olarak satıldığı yer olarak bilinen Nadide Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 3'ü kadın 4 şüpheli şahıs kaldırımda yürüyen İranlı kadınları hedef aldı. 'Tantanacılık' olarak bilinen tartışma numarası ile İranlı kadınların dikkatini dağıtan şüpheli şahıslar, kadınların yanlarında bulunan bir miktar döviz ve Türk Lirası'nı alarak araçla kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kısa süre sonra durumun farkına varan İranlı turistler bağırarak çevreden yardım istedi. Yardıma koşan esnaflar, kadınları sakinleştirerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

tantanacilik

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan ağlayarak polisten yardım isteyen İranlı kadın turisti, polis İngilizce konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İranlı kadınların yanına araba yaklaşması, sonrasında ise kadınları şüpheli şahısların arabayla kaçması görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Güngören İranlı turist Tantanacılık dolandırıcılık

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