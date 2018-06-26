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İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

Akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli dolu yağışı Tekirdağ'da etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17.00-22.00 saatleri arasında İstanbulluları uyardığı şiddetli dolu yağışı Trakya'dan gelmeye başladı.

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TEKİRDAĞ'DA ETKİLİ OLUYOR

Şiddetli dolu yağışı Tekirdağ'da etkisini göstermeye başlarken, dışarıda olan ve herhangi bir önlem alınmayan araçların da doludan olumsuz etkilendiği görüldü.

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GEÇTİĞİMİZ SENE İSTANBUL'DA ARAÇLAR KÖTÜ ETKİLENMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl İstanbul'da etkili olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle birçok araç ve ev kullanılamaz hale gelmişti.

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