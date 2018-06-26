İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17.00-22.00 saatleri arasında İstanbulluları uyardığı şiddetli dolu yağışı Trakya'dan gelmeye başladı.

TEKİRDAĞ'DA ETKİLİ OLUYOR

Şiddetli dolu yağışı Tekirdağ'da etkisini göstermeye başlarken, dışarıda olan ve herhangi bir önlem alınmayan araçların da doludan olumsuz etkilendiği görüldü.

GEÇTİĞİMİZ SENE İSTANBUL'DA ARAÇLAR KÖTÜ ETKİLENMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl İstanbul'da etkili olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle birçok araç ve ev kullanılamaz hale gelmişti.



