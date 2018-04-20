HABER

İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaptıkları denetimde yeni nesil barkod kimlik okuma sistemini kullanmaya başladı. Uygulama havadan da görüntülendi.

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

IHAAW160248-ASA/20-04-2018 - İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaptıkları denetimde yeni nesil barkod kimlik okuma sistemini kullanmaya başladı. 20.04.2018 16:02:48 TSI NNNN

IHAAW160248-ASA/20-04-2018

- İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaptıkları denetimde yeni nesil barkod kimlik okuma sistemini kullanmaya başladı. Uygulama havadan da görüntülendi.

20.04.2018 16:02:48 TSI
NNNN

Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.
Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalarAbdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar
İş adamı aracının içinde öldürüldü!İş adamı aracının içinde öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.